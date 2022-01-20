Лебедь в квартире: черновицкий волонтер приютил птицу с воспалением легких

Выхаживали Мартина 20 дней.

Черновицкий волонтер приютил птицу с воспалением легких и три недели выхаживал ее дома. Специально переоборудовал комнату под вольер, купил зерно и лекарства. Когда Мартин – так мужчина назвал лебедя – поправился, вернул на свободу к родственникам.

Трогательная история спасения – 20 января в сюжете ТСН.19:30.

Еще три недели назад лебедь был на грани жизни и смерти — рассказывает волонтер Николай Дичка, приютивший птицу дома. Он даже не вставал, прятал шею, крылья были опущены.

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Лебедя, который обессиленный умирал у Прута, небезразличные принесли в ветклинику. Там диагностировали пневмонию, выписали антибиотики, но оставить надолго птицу не могли.

Николай взялся выхаживать Мартина в квартире, специально переоборудовал комнату под вольер. Помимо зерна Мартин любит пшеницу, морковь и детскую кашу. В нее волонтер добавляет антибиотики от пневмонии. Как правильно ухаживать за птицей, рассказали ветеринары и орнитологи.

Волонтерству мужчина уделяет все свое время, поэтому имеет немало подопечных. Денежные средства на содержание животных присылают неравнодушные. У Мартина есть несколько товарищей-соседей – грач, которого Николай нашел под забором и ворон с ампутированным крылом – каждый из них в этой квартире нашел спасение, а также любовь и заботу.

Выхаживали Мартина 20 дней. И вот когда наконец птица окрепла – волонтер перевез ее в село Чортория. И теперь вместо маленького вольера в квартире – для Мартина – озеро, где зимует еще сотня пернатых.

Черновицкий волонтер приютил птицу с воспалением легких | Новости Украины

Напомним:

Самцу выдры по кличке Пушик, которого летом спасла от гибели и приютила семья с Ровенщины, ищут комфортный дом. Люди учили Пушика есть, ловить рыбу и радовались его своенравному характеру, однако самец подрос и хозяева понимают, что инстинкты хищника вот-вот начнут брать верх.

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