Лебеди на Оболони: орнитолог рассказал, почему нельзя готовить пернатых и подпускать к ним детей

На берегу люди фотографируют лебедей и себя с ними.
Красивые и дикие: четыре десятка лебедей появились на реке на столичной Оболони. Киевляне пытаются подкармливать птиц. Орнитологи и ветеринары – призывают ни в коем случае не давать лебедям хлеб. Что и когда можно приносить и почему лучше не подпускать близко детей к этим пернатым, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 22 января.
Киевлянка Анна приехала сюда с другого берега Днепра – ради лебедей. Узнала о них из соцсетей. За птицами наблюдает с помощью фотообъектива. На берегу люди фотографируют лебедей и себя с ними.
Ни отрубной, ни даже дрожжевой – кормить лебедей хлебом – нельзя ни в коем случае, потому что он набухает в желудке и медленно убивает пернатых – объясняет орнитолог Виталий Казанник. Ученый говорит – до наступления больших морозов птиц вообще не стоит кормить – они и сами справятся. А если уж похолодает – вспомните, чем бабушка кормила кур на деревенском дворе. На берегу для лебедей киевляне накрыли шведский стол – здесь и морковь, и салат, и сваренная специально для птиц каша.
А еще орнитолог предостерегает – лебеди производят впечатление милых и невинных созданий, но на самом деле они дикие и опасные. В общем то, что подходят люди и кормят фактически из рук – особенно детей заранее выпускают, то лучше этого не делать. Особенно опасно, когда лебедь может смахнуть крылом и ударить – это может привести к перелому или ушибу конечности.
На столичной Оболони лебеди появляются каждый год. Здесь для них – теплые края, прилетающие птицы из Литвы и Беларуси. А когда в сильные морозы Днепр замерзает – улетают еще южнее. Поэтому киевляне пользуются моментом.
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