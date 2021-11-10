Лечение коронавируса дома: за какими показателями нужно следить больному COVID-19

Врач рассказал, какую температуру следует тщательно контролировать.
Больные COVID-19, лечащиеся дома под наблюдением семейного врача, должны следить за температурой своего тела, сатурацией (уровнем кислорода в крови), не появилась ли одышка и общим состоянием организма.
Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий.
По словам медика, насторожить должна температура 38, появившаяся с 6-7 дня заболевания, такую температуру необходимо контролировать и не пренебрегать этим.
"Если человек не может встать и дойти до кухни или туалета, это уже признак того, что что-то происходит не так", — подытожил Тарас Жиравецкий.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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