Лечение обошлось в полмиллиона: во Львове спасли парня, который после бессимптомного COVID впал в кому

Лечение обошлось в полмиллиона: во Львове спасли парня, который после бессимптомного COVID впал в кому

Парень трое суток пробыл в состоянии мозговой комы.

Во Львове медики спасли 17-летнего парня, у которого начались осложнения после коронавируса и он упал в мозговую кому.

Об этом 23 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Госпитализировали с ветрянкой, но состояние подростка резко ухудшалось

В Западноукраинский детский медцентр во Львове парня доставили скорой из районной больницы. Туда он попал с ветрянкой. Но после соответствующего лечения лучше ему не становилось. Мать парня Елена Боднарь рассказала ТСН, что ее сын отказывался от еды и даже воды.

"Лечили ветрянку, мы подумали, что ветрянка дает такую слабость", — вспоминает женщина.

Виктор провел в реанимации несколько дней, у него диагностировали мозговую кому. Поэтому парня подключили к специальному аппарату, который очищает кровь.

Удивительное спасение: львовские медики вывели из мозговой комы 17-летнего юношу

"У пациента развилась полиорганная недостаточность: почечная, дыхательная сердечная", — говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Западноукраинского детского медицинского центра Роман Собко.

Коронавирус, которым парень переболел бессимптомно, дал осложнение

Когда подростка госпитализировали во Львов, его давление стало критически низким — 60 на 20, а сатурация снизилась до 70%. Врачи сразу сделали ему тест на антиген и оказалось, что кроме ветрянки Виктор бессимптомно перенес еще и коронавирус. И именно он дал сложное осложнение

"Мультисистемный воспалительный синдром возникает через 4-6 недель после перенесенной коронавирусной инфекции", – говорит врач-педиатр Вита Волощук.

Такой постковидный синдром у детей не редкость, говорят медики. Только на Львовщине они зафиксировали более 20 таких случаев, но Виктор стал самым тяжелым пациентом. Трех суток он пробыл в коме и угасал на глазах, вспоминает мама

"Это реакция организма на перенос инфекции. Мозговая кома длилась около 3-4 суток, а затем еще оставалось нарушение сознания до недели времени", — говорит заведующий отделением анестезиологии и реанимации Западноукраинского детского медицинского центра Роман Собко.

Лечение обошлось больнице в 500 тыс. грн

Лечение мультисистемного синдрома у Виктора обошлось больнице в полмиллиона гривен. Но результат, говорят медики – бесценный, потому что Виктор поправился и сегодня вернулся к ним уже на осмотр.

Парень говорит, что сейчас хорошо чувствует себя. В благодарность парень привез медикам торт, ведь благодаря им он недавно дома отпраздновал свой день рождения.

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