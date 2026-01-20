Лед на окнах и +10 в доме: как выживают люди в многоэтажке в Киеве, где замерзла даже система отопления

Дом в Киеве / © ТСН

Батареи треснули, на стеклах — лед с внутренней стороны, а о горячей воде люди уже и забыли. В таких нечеловеческих условиях выживают жители одного из домов на левом берегу Днепра в столице. Хотя зданию всего чуть больше 20 лет, ситуация здесь близка к катастрофической.

Почему в самом богатом городе страны люди оказались в ледовом плену — выяснял корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Подъезд-призрак: обрезанные батареи и порепанные стены

Жители дома на столичной Дарнице встречают съемочную группу как последнюю надежду. Кадры, как в подъезде прорвало батарею и затопило этажи, уже облетели сеть. Теперь вместо радиаторов — пустота или глубокие трещины в металле. Стены покрыты потрескавшейся штукатуркой, а комнатные цветы, которые жильцы выставили в коридор, превратились в лед.

Жительница дома: «Да, это последствия прилетов. Это опадает все, когда летят через нас ракеты».

Жизнь в десяти слоях одежды

Пани Лариса почти не выходит из дома. У женщины диабет, у мужа — болезнь Паркинсона. Из-за неработающих лифтов пенсионеры оказались в изоляции на верхних этажах.

В квартире термометр показывает лишь десять градусов тепла. И это при том, что свет выключили всего час назад. Вместе с Ларисой от холода дрожит и ее йоркширская терьерка Кукла.

Лариса Косякова, киевлянка: «Холодно тоже, в одежках она, в таких и в таких. Спим на подушке со мной, прячемся под одеялом. Согреется от меня — бежит на подушку. Десять минут — и обратно возвращается. Вот так мы и спим».

На более высоких этажах — еще хуже. Несмотря на то, что в комнатах слабый «плюс», на окнах изнутри образовалась настоящая ледяная корка.

Виктория Рубенко, киевлянка: «Это инсталляция на окнах — то, что у нас замерзают окна, батареи не отапливаются вообще. Просто мороз, лед. Ребенок маленький, в доме нельзя удержаться, укрываюсь одеялом».

Укрытие, которое не спасает

Во время съемок раздается сирена. Ближайшее убежище — под домом. Оно выглядит опрятным, однако совершенно не приспособлено для длительного пребывания в морозы.

Анатолий Савич, киевлянин: «Холодно, с детьми спускаемся. У меня жена инвалид, тоже на коляске спускали сюда. И она, видно, здесь прихватила пневмонию и плюс гнойный менингит. Сейчас третью неделю в реанимации».

Коммунальный «рай» на бумаге

Люди показывают кипы жалоб. Официальный ответ от власти ошеломляет: «Нарушений не выявлено. Все удовлетворительно. Входная температура теплоносителя — 70 градусов». Однако куда деваются эти градусы на пути к квартирам — никто объяснить не может.

Луч надежды появился в воскресенье вечером, когда в дом привезли генератор. Впрочем, подключить его сразу не смогли. В ЖЭДе журналистов ТСН встретили прохладно, но начальник участка дал обещание.

Валерий Ложешник, начальник ЖЭУ №406: «Вчера привезли генератор. Сегодня будем подключать его. Вчера не удалось, но запустим отопление. Света не будет, генератор рассчитан только на насосы отопления».

На момент подготовки сюжета работы возле генератора таки начались. Жители Дарницы ждут, станет ли это решение спасением от ледового плена.

