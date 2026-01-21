Лед, падение, перелом: сколько киевлян попадают в травмпункты за сутки в Киеве

Снег в Киеве

Из-за неубранных снега и льда ежесуточно в столичные травмпункты при многопрофильных коммунальных медицинских учреждениях обращаются около 180 человек.

Об этом ТСН.ua рассказали в Департаменте здравоохранения КГГА.

С начала января 2026 года ежесуточно с различными видами травм в столичные травмпункты обращаются около 180 человек. В департаменте подчеркивают, что это средние показатели и они являются типичными при таких погодных условиях.

Медики добавляют, что около 20% пациентов были госпитализированы для оперативного вмешательства из-за сложных переломов со смещением или совмещенных травм. И это стандартная практика для зимнего периода.

Большинство таких пациентов — трудоспособного возраста, которые пешком передвигаются по городу. Есть доля людей пенсионного возраста.

«Медицинская система работает с различными клиническими диагнозами: переломами, ушибами или черепно-мозговыми травмами. Когда „скорая“ доставляет пациента или человек обращается в травмпункт самостоятельно, врач фиксирует медицинское состояние и немедленно оказывает необходимую помощь. В медицинской документации отмечается факт получения уличной травмы, однако врачи не ведут отдельного учета того, где именно упал человек», — сообщают в Департаменте здравоохранения КГГА.

Там добавляют, что врачи-травматологи обеспечивают качественное лечение и реабилитацию каждого пострадавшего, независимо от обстоятельств, при которых была получена травма.

