Лед тронулся: в США снова вспомнили о помощи Украине – когда будет результат

Лед тронулся – после 5 месяцев споров и задержек в США согласились проголосовать за помощь Украине! За выделение денег Киеву выступил даже спикер Палаты представителей Конгресса Джонсон, который и не выносил законопроект на голосование все время.

На какие условия согласились пойти республиканцы, когда будет голосовать Конгресс, когда Украина сможет получить помощь, какое важное оружие почти точно получат ВСУ и не будет ли поздно, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.ua.

Судьба помощи Украине будет решаться в Вашингтоне

Судьба Украины может решиться уже на этой неделе! Спикер палаты представителей США Майк Джонсон дал громкое обещание, что уже 20 апреля вынесет законопроект о выделении помощи Украине на голосование! После 5 месяцев задержек, раздоров и откровенного политического цирка, а еще после того, как Украина потерпела сокрушительные удары по энергетике из-за нехватки ПВО и потеряла Авдеевку из-за нехватки артиллерийских снарядов, Джонсон наконец-то вышел из предвыборного транса. И сказал так, будто ничего не было.

"Я думаю, что предоставление летальной помощи Украине прямо сейчас критически важно. Мы не можем играть с этим в политику", – сказал он.

Стало известно, что предлагает Джонсон

Вечером 17 апреля был выложен в свободный доступ и текст законопроекта. Напомним, что Джонсон предложил вынести на голосование ранее согласованный Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансирование других приоритетов для американской безопасности, но в раздробленном виде. Конгрессмены будут голосовать за все 4 пункта отдельно, а то, что согласуют, пойдет на утверждение Сената, а затем и президента. Так вот что предлагает Джонсон Украине. Давайте пройдемся по основному.

Общий размер помощи Украине даже немного превышает сумму, которую предлагал Сенат – 60,8 млрд. долларов США вместо 60,2 млрд. Звучит неплохо! Из этой суммы на пополнение запасов вооружений на американских складах предполагается выделить 23,2 млрд долл. США, на действия американских сил в Восточной Европе – 11,3 млрд долл., а на закупку Украиной вооружений – 14 млрд долл., кстати, как и в сенатской версии.

Еще 26 миллионов долларов американцы хотят выделить на важные мелочи – проверку, надзор за предоставленной помощью и всеобщую подотчетность.

Что изменилось?

Это все, что касается вооруженной помощи. Если подытожить, то Джонсон ничего почти не изменил, а лишь перераспределил несколько миллиардов между разными пунктами расходов, а также предложил более жесткий мониторинг расходов. Стоило ли это украинских жизней, которые унесла Россия из-за нехватки американской помощи в течение зимы-весны 2024 года? Точно нет, но есть, что имеем.

А вот по экономической помощи Украине несколько изменилось! Спикер палаты представителей предложил то, о чем когда-то на собственных митингах взывал Дональд Трамп: помощь Украине в кредит. Таким образом, почти 8 миллиардов долларов экономической поддержки Киев сможет взять в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Этот пункт выглядит откровенно драконовским, учитывая экономическую ситуацию в Украине: наши города непрерывно бомбят, большое количество людей уехало, а энергетика переживает самые трудные времена в истории. Но, к удивлению украинцев, такой одиозный и циничный Джонсон неожиданно позаботился и об этом. Оказывается, в документе есть малый, но очень важный пункт. Долги может списать президент США.

Очень хорошая новость

И это очень хорошая для нас новость, потому что для Украины во время войны каждая копейка по весу золота, а для американцев, честно говоря, эти несколько десятков миллиардов — капля от всего огромного оборонного бюджета в 886 миллиардов долларов США на 2024 год.

А вот Украина, которой пришлось воевать без американской помощи, за это время потратила кругленькую сумму на закупку оружия, которого так сильно не хватало. По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, это могло вызвать большой экономический кризис, впрочем, прошло.

Эксперты уверены, что "новый" законопроект о помощи Украине, который предложил Джонсон, имеет все шансы быть быстро проголосованным и иметь значительную поддержку в Конгрессе. Все потому, что он почти не изменился по сравнению с оригиналом, который в свое время предложил Байден, так что понравится демократам. Республиканцы же, в большинстве своем также поддерживающие Украину, тоже проголосуют.

Сошлись посередине?

Более придирчивый надзор за помощью – это именно то, на чем они все время настаивали. А кредитование предлагал Трамп. Как будто все мысли учтены. К тому же 17 апреля на этом настояли в комитете по разведке Палаты представителей, передает Голос Америки.

Точно поддержит и подпишет эту версию закона и Байден. Он говорит, что поддержка Украине сейчас нужна как никогда. В ней нуждаются и другие союзники США, в том числе Израиль.

Это вы могли пропустить

Есть в “украинском законе” и еще один очень интересный пункт, который легко можно было пропустить. Закон обяжет президента усилить санкции против РФ и, самое важное, разрешить конфискацию российских активов для обеспечения помощи Украине, пояснила посол Украины в США Оксана Маркарова

Байден передаст дальнобойные ракеты?

Но и это еще не все "вкусняшки". Депутаты обязут Байдена наконец-то передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Он должен это сделать, "как только это будет возможно".

Напомним, что ракеты ATACMS уже проявили себя в войне с Россией. В сентябре 2023 года ими ВСУ атаковали 2 российских аэродрома в оккупированных Луганске и Бердянске уничтожив по крайней мере семь вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и два Ми-8. Еще 15 вертолетов – восемь Ка-52 и семь Ми-8 – получили повреждения на аэродромах.

17 апреля посетил ATACMS и аэродром в Джанкое на севере Крыма. В результате комбинированной ракетной атаки с помощью американской баллистической ракеты и британской крылатой StormShadow Украине удалось пройти по крайней мере 5 пусковых к С-400 и ее радиолокационную станцию. Вероятно, что обломками ВСУ повредили и базировавшиеся там российские вертолеты.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

В США ВНЕЗАПНО вспомнили ОБ УКРАИНЕ! Сенсационные заявления Байдена и Джонсона!