Лед в трубах и кирпичи на плите: некоторые дома в Киеве пятые сутки остаются без тепла

Трубы трещат изнутри, а люди обогреваются газовыми горелками. Уже пятые сутки после массированных атак россиян около полутысячи домов в Киеве стоят с холодными батареями. Температура в квартирах колеблется от +15-ти до критических +5-ти градусов.

Почему жители многоэтажек до сих пор без тепла и как они спасаются в январские морозы — выясняла корреспондент ТСН Ирина Кондрачук.

«Сотни домов — это недостоверная информация»: что говорят в КГГА

В сети распространяются фотографии разорванных изнутри труб и лайфхаков от киевлян, которые греют кирпичи на сковородках, чтобы хоть немного отдать тепло в комнату. Жители жалуются: из-за задержки с восстановлением питания система массово перемерзла и «порепала». Однако в КГГА масштабы проблемы отрицают.

Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА: «Мы не имеем какого-то такого большого количества домов, где полопались трубы. То, что пишут о сотнях — это недостоверная информация».

«Внутри лед!»: реальность киевских многоэтажек: реальность киевских многоэтажек

То, что чиновники называют «недостоверным», ТСН показал киевлянин Алексей Пархоменко. Он живет на последнем этаже дома в центре города. В его подъезде гуляет ветер, а стены покрыты потеками от лопнувших труб.

Алексей Пархоменко, житель дома: «Это случилось или ночью, или сегодня утром. Воуу, смотрите — внутри лед! Это оно рвануло где-то сверху. Дом старый, никакой изоляции нет. За этим же никто не следит, ЖЭД десятилетиями игнорировал изношенность».

Алексей спасается зарядной станцией, мощности которой хватает на освещение и микроволновку. Но отопление станция не «вытягивает». Поэтому мужчина придумал свой способ обогрева: ставит на газовую горелку кусок керамогранита. Когда плита нагревается, он кладет теплый камень себе под ноги.

Коммунальщики: «Слесарей мало, зарплата маленькая»

На горячую линию 1551 жители звонят еще с выходных. Только после вмешательства журналистов к дому наконец-то доехала аварийная бригада. Слесарь Александр, которого вызвали на подмогу из другого района, объясняет причину аварий просто:

Александр Слесарь, работник коммунальной службы: «Чего она лопнула? Потому что запускают-выключают, запускают-выключают свет. Соответственно, слесарей мало, зарплата маленькая».

Инженер управляющей компании Виктория Мотрух добавляет, что в холоде в квартирах частично виноваты и сами жители верхних этажей, потому что не обеспечили «открытие кранов для спуска воздуха». Однако эксперты с такой позицией категорически не согласны.

Кристина Ненно, эксперт в сфере ЖКХ: «Жители к сливу системы вообще не имеют никакого отношения. Они не заливают воду в систему и не спускают ее. Проще кого-то обвинять, чем взять на себя ответственность за отсутствие алгоритма действий».

Будет ли тепло?

Коммунальщики обещают вернуть тепло в квартиры в ближайшее время, однако жители настроены скептически. Алексей Пархоменко говорит, что этот случай стал для соседей последним аргументом, чтобы наконец создать ОСМД и взять обслуживание сетей в свои руки.

