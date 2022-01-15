Ледяная красота: во Львове закончился традиционный конкурс ледовых скульптур

Скульптуры будут любовать глаз жителей и гостей города еще две недели.

25 кубов льда, пять мастеров и два дня работы: во Львове завершился традиционный конкурс ледовых скульптур.

Кто стал победителем и как художники испытывали погоду, рассказали в ТСН.19:30 за 15 января.

Ангел, парень стоящий на голове, огонь со снежинкой, елка из пластинок и крылатый танец: пятеро мастеров два дня творили из льда скульптуры. Тессали лед несмотря на погоду. Вчера днем было +2. Потом поднялась буря, сильный ветер и снег, но скульптуры устояли. Среди них уже выбрали лучшую. Оценивали по так называемой античной системе: когда участники голосуют за работу коллег. Кроме того, голосовали еще два члена жюри.

За час до окончания конкурса произошел конфз. Одна из моих коллег во время съемки завалила композиции. Скульптор спешно собирал ее заново.

Во Львове завершился традиционный конкурс ледовых скульптур | Новости Украины

Победила композиция "Крылатый танец". Она почти три метра высотой, в которой переплелись в танце четыре человека. В ближайшие дни во Львове будет минусовая температура, поэтому мастера прогнозируют, что их работы простоят как минимум две недели. В прошлом году ледяные шедевры радовали глаз всего несколько дней, потому что было солнечно и тепло.