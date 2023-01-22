Ледяная пробка в 7 километров спровоцировала наводнение на Киевщине

В Киевской области из-за огромного скопления льда на реке Десна вода поднялась на несколько метров, говорится в ТСН.

ГСЧС сообщает, из-за этого уже подтоплены несколько десятков домохозяйств в Броварском районе, в частности, в селах Пуховка, Зазимье, Рожны. Добраться до некоторых домов уже можно разве что вброд.

В Зазимье и на других участках уже вторые сутки ГСЧС вместе с военными разбивают лед, применяя взрывчатку. Уже было израсходовано 500 килограммов тротила, на время это помогает, течение восстанавливается, но заторы в разных частях реки образуются снова и снова, поэтому пришлось задействовать даже ледокол.

Такая же ситуация и в других общинах, в частности в Пуховке. Там уровень воды в Десне поднялся на 3-8 метров, вышел из берегов и начал подтапливать дома. Больше всего страдают дворы, расположенные ближе к реке.

Местные рассказывают, вода начала подниматься очень быстро. Люди пытаются спасти собственное имущество, скот, ульи. Откачивать воду помпами не получается, чтобы уберечь как можно больше домов, жители собственноручно создают изгороди, чтобы вода не смогла добраться до их домов.

“Спасательные службы говорили в громкоговоритель, чтобы все эвакуировались, потому что все будет затоплено. Пошла паника, кипишь. Пол Пуховки уехало, много животных здесь осталось”, — рассказывает один из местных.

Людям советуют перенести важные вещи повыше, выключить электричество и газ, позаботиться о пожилых людях и животных. При ухудшении ситуации эвакуироваться в более безопасные места.

Причина ледяной пробки - сбросы воды на Киевской ГЭС, из-за них замедляется течение на Десне и в узких местах ее сковывает лед, а также резкие колебания температур от -13 до +13. Лед тает, ломается и образуется пробка.

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