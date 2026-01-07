- Дата публикации
Ледяной апокалипсис и снежные ловушки: Украину накрыла непогода, на дорогах сотни ДТП
В Украине из-за непогоды произошли ДТП.
В Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности. Сильный туман, гололедица и снежные заносы парализовали движение в нескольких регионах. Пока спасатели на руках выносят пациентов в скорые, в столице фиксируют десятки аварий из-за «стеклянных» дорог.
Ровенская область: спасение на руках
На Ривненщине непогода едва не стала фатальной для женщины с подозрением на инсульт. Машина медиков просто не смогла пробиться сквозь снежные заносы к ее дому. На помощь пришли спасатели ГСЧС: они на носилках и руках несли пациентку несколько сотен метров до реанимобиля, а саму скорую впоследствии отбуксировали на расчищенный участок дороги.
Житомирская область: автобус в ловушке
Похожая ситуация произошла на Житомирщине. Там в снежном сугробе застрял рейсовый автобус, в салоне которого находилось 15 пассажиров. Водитель пытался освободить транспорт самостоятельно, но тщетно. Вытаскивать людей из ловушки пришлось спецтехникой ГСЧС под радостные возгласы спасенных пассажиров.
Львов: блэкаут и транспортный коллапс
К проблемам с электроэнергией во Львове добавился мощный снегопад. Соцсети заполонили кадры с троллейбусами, которые выстроились в длинные шеренги и не могут сдвинуться с места. Горожане жалуются на отсутствие снегоуборочной техники: на скользких подъемах беспомощно буксуют фуры, образуя многокилометровые пробки.
Киев: ДТП и массовые травмы
В столице ситуация критическая из-за обледенения. Ночной дождь мгновенно превратился в ледяную корку. Коммунальщики не успевают обрабатывать тротуары, а соцсети взорвались возмущением и креативными лайфхаками, как удержаться на ногах.
Статистика аварий: Только за утро в Киеве зафиксировано 31 ДТП, а в целом по Украине — 185.
Массовое столкновение: На улице Днепроводской произошла авария с участием сразу 13 автомобилей. В народе такую ситуацию называют «стаканчиками»: один водитель не справился с управлением, а остальные, из-за несоблюдения дистанции на льду, «догнали» предыдущие авто.
Пострадавшие: В травмпункты Киева за сутки обратились 62 человека, восьмерых из них пришлось госпитализировать с тяжелыми переломами.
Кто должен убирать лед?
Спасатели напоминают, что за чистоту тротуаров отвечают не только коммунальщики, но и владельцы магазинов и предприятий. За неубранную прилегающую территорию грозят предписания и значительные штрафы.
Коммунальные службы уверяют: в столице есть 350 участков, которые обрабатывают в первую очередь, однако объемы работы слишком велики.
Прогноз погоды
Синоптики Укргидрометцентра предупреждают: расслабляться рано. Ближайшей ночью ожидается усиление морозов и новые снегопады. Видимость на дорогах из-за тумана не будет превышать 300-500 метров.
