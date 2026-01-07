Ледяной апокалипсис и снежные ловушки: Украину накрыла непогода, на дорогах сотни ДТП

Непогода в Украине / © ТСН

В Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности. Сильный туман, гололедица и снежные заносы парализовали движение в нескольких регионах. Пока спасатели на руках выносят пациентов в скорые, в столице фиксируют десятки аварий из-за «стеклянных» дорог.

Ровенская область: спасение на руках

На Ривненщине непогода едва не стала фатальной для женщины с подозрением на инсульт. Машина медиков просто не смогла пробиться сквозь снежные заносы к ее дому. На помощь пришли спасатели ГСЧС: они на носилках и руках несли пациентку несколько сотен метров до реанимобиля, а саму скорую впоследствии отбуксировали на расчищенный участок дороги.

Житомирская область: автобус в ловушке

Похожая ситуация произошла на Житомирщине. Там в снежном сугробе застрял рейсовый автобус, в салоне которого находилось 15 пассажиров. Водитель пытался освободить транспорт самостоятельно, но тщетно. Вытаскивать людей из ловушки пришлось спецтехникой ГСЧС под радостные возгласы спасенных пассажиров.

Львов: блэкаут и транспортный коллапс

К проблемам с электроэнергией во Львове добавился мощный снегопад. Соцсети заполонили кадры с троллейбусами, которые выстроились в длинные шеренги и не могут сдвинуться с места. Горожане жалуются на отсутствие снегоуборочной техники: на скользких подъемах беспомощно буксуют фуры, образуя многокилометровые пробки.

Киев: ДТП и массовые травмы

В столице ситуация критическая из-за обледенения. Ночной дождь мгновенно превратился в ледяную корку. Коммунальщики не успевают обрабатывать тротуары, а соцсети взорвались возмущением и креативными лайфхаками, как удержаться на ногах.

Статистика аварий: Только за утро в Киеве зафиксировано 31 ДТП , а в целом по Украине — 185 .

Массовое столкновение: На улице Днепроводской произошла авария с участием сразу 13 автомобилей . В народе такую ситуацию называют «стаканчиками»: один водитель не справился с управлением, а остальные, из-за несоблюдения дистанции на льду, «догнали» предыдущие авто.

Пострадавшие: В травмпункты Киева за сутки обратились 62 человека, восьмерых из них пришлось госпитализировать с тяжелыми переломами.

Кто должен убирать лед?

Спасатели напоминают, что за чистоту тротуаров отвечают не только коммунальщики, но и владельцы магазинов и предприятий. За неубранную прилегающую территорию грозят предписания и значительные штрафы.

Коммунальные службы уверяют: в столице есть 350 участков, которые обрабатывают в первую очередь, однако объемы работы слишком велики.

Прогноз погоды

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают: расслабляться рано. Ближайшей ночью ожидается усиление морозов и новые снегопады. Видимость на дорогах из-за тумана не будет превышать 300-500 метров.

