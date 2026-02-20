- Дата публикации
Ледяной дождь, снег и гололедица: в одном из крупных городов Украины свирепствует непогода
Харьковскую область накрыли ледяной дождь и гололедица. На дорогах массовые аварии, техника работает круглосуточно. Когда ждать потепления и какие вызовы готовит февральская непогода.
Харьков оказался в настоящей ледяной ловушке. Ледяной дождь, мокрый снег и резкие скачки температуры превратили дороги города в сплошной каток. Соцсети пестрят кадрами аварий, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.
Корреспондент ТСН Юлия Бойко выясняла, удается ли обуздать стихию.
Ледяной дождь и мокрый снег в Харькове
Харьков значительно замедлился. Ледяной дождь, сменяющийся мокрым снегом, покрыл улицы слоем льда. Из-за постоянных температурных «качелей» — от +1°C до -8°C — покрытие становится скользким мгновенно, даже после обработки реагентами. Водители вынуждены двигаться максимально осторожно, держа дистанцию в несколько раз больше, чем обычно.
Однако осторожность помогает не всем. Сеть заполонили видео с ДТП на основных магистралях города.
Круглосуточная борьба: 3 тысячи кубов смеси за неделю
Коммунальные службы Харькова работают без перерывов на отдых. Некоторые участки приходится посыпать по несколько раз в день, поскольку новые осадки и мороз мгновенно нивелируют результаты работы.
Статистика непогоды в Харькове:
2000 коммунальщиков ежедневно расчищают тротуары и дворы.
200 единиц спецтехники задействовано на дорогах города.
3000 кубометров песчано-солевой смеси использовано только за последнюю неделю.
Елена Минакова, пресс-секретарь КП «Шляхрембуд»: «Мы сначала боролись с оттепелью, посыпали, убирали снежную кашу. А потом сразу минус и снег — и снова все по кругу. Техника работает в ночную смену, на утро меняется другими бригадами. Максимально хотим, чтобы людям было безопасно пройти и проехать по улицам города».
Когда ждать облегчения?
Сейчас ситуация на дорогах несколько стабилизировалась по сравнению с пиком непогоды, однако осадки не прекращаются. Снег тает под колесами, а с наступлением сумерек снова превращается в лед.
По прогнозам синоптиков, настоящая оттепель придет на Харьковщину 24 февраля. Тогда снег начнет активно таять, но коммунальщики уже готовятся к новой проблеме — большой воде и подтоплениям приречных зон.
