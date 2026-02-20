Ледяной дождь, снег и гололедица: в одном из крупных городов Украины свирепствует непогода

Харьков / © ТСН

Харьков оказался в настоящей ледяной ловушке. Ледяной дождь, мокрый снег и резкие скачки температуры превратили дороги города в сплошной каток. Соцсети пестрят кадрами аварий, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Корреспондент ТСН Юлия Бойко выясняла, удается ли обуздать стихию.

Ледяной дождь и мокрый снег в Харькове

Харьков значительно замедлился. Ледяной дождь, сменяющийся мокрым снегом, покрыл улицы слоем льда. Из-за постоянных температурных «качелей» — от +1°C до -8°C — покрытие становится скользким мгновенно, даже после обработки реагентами. Водители вынуждены двигаться максимально осторожно, держа дистанцию в несколько раз больше, чем обычно.

Однако осторожность помогает не всем. Сеть заполонили видео с ДТП на основных магистралях города.

Круглосуточная борьба: 3 тысячи кубов смеси за неделю

Коммунальные службы Харькова работают без перерывов на отдых. Некоторые участки приходится посыпать по несколько раз в день, поскольку новые осадки и мороз мгновенно нивелируют результаты работы.

Статистика непогоды в Харькове:

2000 коммунальщиков ежедневно расчищают тротуары и дворы.

200 единиц спецтехники задействовано на дорогах города.

3000 кубометров песчано-солевой смеси использовано только за последнюю неделю.

Елена Минакова, пресс-секретарь КП «Шляхрембуд»: «Мы сначала боролись с оттепелью, посыпали, убирали снежную кашу. А потом сразу минус и снег — и снова все по кругу. Техника работает в ночную смену, на утро меняется другими бригадами. Максимально хотим, чтобы людям было безопасно пройти и проехать по улицам города».

Когда ждать облегчения?

Сейчас ситуация на дорогах несколько стабилизировалась по сравнению с пиком непогоды, однако осадки не прекращаются. Снег тает под колесами, а с наступлением сумерек снова превращается в лед.

По прогнозам синоптиков, настоящая оттепель придет на Харьковщину 24 февраля. Тогда снег начнет активно таять, но коммунальщики уже готовятся к новой проблеме — большой воде и подтоплениям приречных зон.

