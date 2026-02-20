ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
321
Время на прочтение
2 мин

Ледяной дождь, снег и гололедица: в одном из крупных городов Украины свирепствует непогода

Харьковскую область накрыли ледяной дождь и гололедица. На дорогах массовые аварии, техника работает круглосуточно. Когда ждать потепления и какие вызовы готовит февральская непогода.

Харьков

Харьков / © ТСН

Харьков оказался в настоящей ледяной ловушке. Ледяной дождь, мокрый снег и резкие скачки температуры превратили дороги города в сплошной каток. Соцсети пестрят кадрами аварий, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Корреспондент ТСН Юлия Бойко выясняла, удается ли обуздать стихию.

Ледяной дождь и мокрый снег в Харькове

Харьков значительно замедлился. Ледяной дождь, сменяющийся мокрым снегом, покрыл улицы слоем льда. Из-за постоянных температурных «качелей» — от +1°C до -8°C — покрытие становится скользким мгновенно, даже после обработки реагентами. Водители вынуждены двигаться максимально осторожно, держа дистанцию в несколько раз больше, чем обычно.

Однако осторожность помогает не всем. Сеть заполонили видео с ДТП на основных магистралях города.

Круглосуточная борьба: 3 тысячи кубов смеси за неделю

Коммунальные службы Харькова работают без перерывов на отдых. Некоторые участки приходится посыпать по несколько раз в день, поскольку новые осадки и мороз мгновенно нивелируют результаты работы.

Статистика непогоды в Харькове:

  • 2000 коммунальщиков ежедневно расчищают тротуары и дворы.

  • 200 единиц спецтехники задействовано на дорогах города.

  • 3000 кубометров песчано-солевой смеси использовано только за последнюю неделю.

Елена Минакова, пресс-секретарь КП «Шляхрембуд»: «Мы сначала боролись с оттепелью, посыпали, убирали снежную кашу. А потом сразу минус и снег — и снова все по кругу. Техника работает в ночную смену, на утро меняется другими бригадами. Максимально хотим, чтобы людям было безопасно пройти и проехать по улицам города».

Когда ждать облегчения?

Сейчас ситуация на дорогах несколько стабилизировалась по сравнению с пиком непогоды, однако осадки не прекращаются. Снег тает под колесами, а с наступлением сумерек снова превращается в лед.

По прогнозам синоптиков, настоящая оттепель придет на Харьковщину 24 февраля. Тогда снег начнет активно таять, но коммунальщики уже готовятся к новой проблеме — большой воде и подтоплениям приречных зон.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 19:00 новости 20 февраля. Трамп получил облизняка от Верховного суда США!

Дата публикации
Количество просмотров
321
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie