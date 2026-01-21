Киевлянин топором сбивает лед со ступенек на Оболони

Реклама

Киев превратился в сплошной каток. Улицы и тротуары города местами просто непроходимы, и не потому, что их скользили тысячи ног, — просто в городе решили, что снег можно не убирать.

В сети распространялось видео, как житель Троещины катается на коньках по тротуару. Тогда Киев накрыл ледяной дождь, а уже ночью ударил сильный мороз и выпал снег. Можно только представить, что сейчас происходит на том тротуаре.

Также в социальных сетях популярно видео, как девушка катается на коньках по льду на придомовой территории на улице Заречной в Дарницком районе.

Реклама

Каток вблизи дома / Фото: социальные сети

Остается загадкой, то ли трубу прорвало возле ЖК, то ли это люди специально залили каток.

На Заречной катаются на коньках / Фото: социальные сети

Также вирусным стало видео, как мужчина на коньках скользит по Пейзажной аллее. Говорят, что это чемпион Украины по фигурному катанию так возвращается домой.

На коньках по Пейзажной аллее / Фото: социальные сети

Киевляне восторженно пересматривали эти кадры, любовались зимой, несмотря на войну и обстрелы, но не очень обрадовались зимним видам спорта, когда сами вышли на улицу.

На коньках можно ездить в любом районе Киева, потому что лед намерз на многих тротуарах, а присыпанный снегом стал еще более скользким, ведь морозы пока не отпускают.

Реклама

Когда люди наконец оправились от последствий вражеского обстрела и длительных отключений тепла и света, в социальных сетях начали публиковать фото неочищенных улиц и тротуаров. Горожане пишут, что надевают на обувь ледоходы, которые уже начали продавать в подземных переходах. А некоторые специально посыпают тротуар солью, когда идут к остановке транспорта, чтобы не травмироваться.

Тротуар-каток на Большой Житомирской / Фото Yaryna Klyuchkovska

Наименьший прорыв трубы водопровода или теплоснабжения заканчивается в Киеве образованием катка уже через несколько часов. А если вода попадает в подземный переход, образуется ледяной трамплин, который просто невозможно пройти.

Политическое противостояние Кличко и Ткаченко

Люди ищут, кто виноват в том, что город не убрали от снега и льда. Спор дошел до «верхов».

Мэр Киева заявил, что снова не сработали районы. На совещании с главами столичных РГА он еще раз акцентировал на поручении по уборке от снега и льда дворов, тротуаров, остановок транспорта, пешеходных зон, балансовых территорий заведений и предприятий.

Реклама

Мэр поставил главам районов конкретный срок — убрать снег к вечеру 19 января.

«Иначе буду обращаться к президенту, который назначает глав районов (без согласования с мэром), принять кадровые меры. Поскольку мэр города, по „прекрасному“ закону, не может даже выговор вынести главе района», — заявил Виталий Кличко.

В свою очередь, Тимур Ткаченко, начальник КГВА заявил, что со снегом снова не справилась КГГА и объяснил кто за что отвечает:

«Содержание дорог, мостов, остановок транспорта и пешеходных переходов в зимний период обеспечивают предприятия, входящие в состав КК „Киевавтодор“. Они не подчиняются председателям РГА, а подотчетны Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который находится в сфере управления городского головы».

Реклама

Ткаченко добавил, что аналогичная модель действует в отношении предприятий по содержанию зеленых насаждений: они подчинены КО «Киевзеленстрой», подчиняющемуся Департаменту защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

«Районные управляющие компании по обслуживанию жилищного фонда формально относятся к сфере управления РГА, однако контракты с их руководителями заключает городской голова, определяющий реальный центр управленческих решений», — отметил Ткаченко.

Как видим, споры между двумя ветвями столичных властей продолжаются. А вот обычные киевляне вспоминают всех руководителей вместе, когда падают на скользких улочках или уже лежа на больничной койке с вывихом конечности или с переломом.

Перелом позвоночника у депутата и очистка своими руками

Кстати, в Департаменте здравоохранения КГГА считают, что информация о том, сколько киевлян с начала года обратилось за помощью в столичные травмпункты, требует целого журналистского запроса. ТСН.ua направил такой запрос. Но какой бы ни была эта цифра, она ничем не поможет тем людям, которые уже пострадали от безразличия чиновников.

Реклама

После огласки коммунальщики убрали лед / Фото: социальные сети

Между прочим, ото льда под ногами серьезно пострадал депутат Киеврады Евгений Кузьменко. У него перелом позвоночника!

«Искренне спасибо городским службам и управляющим компаниям. Зима пришла неожиданно. Перелом позвоночника, на 4 месяца выпал минимум. Стыдно за нашу с вами работу. Город счастливых людей», — написал Кузьменко на своей странице в социальной сети.

Пожилые люди уже традиционно зимой не выходят на улицу, чтобы лишний раз не травмироваться и не отдать несколько своих пенсий на лечение. Они хорошо помнят времена мэра Черновецкого, заявлявшего, что «снег он не разбрасывал». Поэтому неубранный снег и ледяные наросты — это уже фишка Киева, или же вечная проблема, которая десятилетиями не решается, потому что «сколько той зимы».

Дефицит дворников и топора вместо реагентов

Чиновники КГГА рассказывают, что вовремя снег не убирают, потому что городу критически не хватает дворников, а не хватает из-за низких зарплат и мобилизации. Мол, людям приходится убирать большие территории, да еще и в условиях войны, тревог и обстрелов — нагрузка безумная. А еще намекают, что люди должны понимать все сложности в условиях войны и у собственных домов или работы могут и самостоятельно убрать снег или лед, мол, и для собственного физического здоровья полезно, и ходить безопасно.

Реклама

Кстати, на Оболони заметили мужчину, который топором срубал лед на ступеньках, ведущих к дороге. Мужчина действительно молодец, но похоже, что его пример, это единственный выход для киевлян — браться за лопаты, топоры и самим себе прочищать дорогу на работу, в школу, больницу, магазин. Но зачем тогда нужны коммунальные службы?

Мужчина на Оболони сбивает лед топором / Фото: социальные сети

Штрафы и десятиметровая зона

В Департаменте территориального контроля Киева ТСН.ua рассказали, что в центральной части города инспекторы контроля за благоустройством проводят разъяснительную работу и напоминают владельцам бизнеса об их ответственности за содержание близлежащих территорий.

«Речь идет не только об уборке снега в 10-метровой зоне вокруг коммерческих объектов, но и об очистке ото льда, посыпке противогололедными средствами и общей безопасности для пешеходов. Это комплексная ответственность владельцев зданий: убирать снег и наросты льда, обрабатывать территории реагентами и удерживать фасады и прилегающее пространство в надлежащем состоянии. Это вопрос безопасности людей», — сообщил ТСН.ua Михаил Будилов, директор Департамента территориального контроля города Киева.

Он напомнил, что в случае несоблюдения правил инспекторы будут составлять административные протоколы.

Реклама

Штрафы:

для граждан — от 340 до 1360 грн

для ФЛП и должностных лиц — от 850 до 1700 грн

Но неочищенными в городе оставались и подходы к подземным пешеходным переходам. Фото одного из них опубликовали в Сети. Киевляне собственными ногами протаптывают снег на ступеньках, как на горнолыжном курорте, только без лыж и лыжных палок. Но зима еще как минимум продлится полтора месяца, поэтому вероятно, что кому-нибудь понадобятся и лыжные палки для преодоления препятствий.

Киевляне спускаются в подземный переход / Фото Дмитрий Перов

Кто отвечает за «красные линии»

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» уверяют, что улично-дорожная сеть Киева в пределах красных линий — это сфера их ответственности, в состав которой, помимо прочих, входят 10 районных дорожно-эксплуатационных предприятий, специализированное дорожно-эксплуатационное предприятие «Магистраль», предприятие по ремонту и содержанию мостов.

Мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети ШЭУ осуществляются в соответствии с требованиями Технических правил ремонта и содержания улиц и дорог населенных пунктов, утвержденных приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 14.02.2012 № 54, Правил благоустройства Киева, утвержденных решением Киевсовета от 25.12.2008 № 1051/1051, и распоряжение Киевского городского головы от 24.09.2025 № 775 «Об содержании автомобильных дорог и тротуаров в Киеве в осенне-зимний период 2025».

Реклама

Снегоочистка осуществляется механохимическим способом, состоящим из циклов технологических этапов:

выдерживание (отрезок времени от начала снегопада или от окончания предыдущего этапа) до момента внесения технологических материалов в снег;

обработка дорожного покрытия разбрасывателями технологических материалов;

интервал (прекращение работ, пока на обработанном покрытии накапливаются и перемешиваются снег, снегосолевая смесь, снегопесчаная смесь);

сгребание и подметание снега и смесей.

«Первоочередно в период снегопадов, гололедицы осуществляется обработка технологическими материалами проезжих частей улиц Киева со сложными условиями движения, главных магистральных улиц, улиц, по которым проходят маршруты движения городского пассажирского транспорта общего пользования. Также информируем, что зимнее содержание межквартальных проездов и придомовой территории относится к компетенции районных в городе Киеве государственных администраций и входящих в их состав предприятий», — заверил ТСН.ua Александр Павловский, заместитель гендиректора КК «Киевавтодор».