Ледяные шарики, побитые авто и дерево на детском лагере: непогода натворила бед в Ровенской области

Больше всего досталось Вараскому району.
Сегодня, 28 июля, и в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют в Украине дожди, местами с градом и шквалами.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.
Непогода уже пронеслась Ровенской областью. Больше всего досталось Вараскому району.
Порывами ветра там гнуло дерева, ледяные шарики и дождь заставляли останавливаться водителей дорогой, а в поселке Владимирец — подтопило улицы.
Едва не побили машины на парковке ветви деревьев, которые отрывало ветром в Вараше. В то же время в Ровенском районе поваленные деревья перекрывали пути. А на Острожчине — одно упало на помещение в детском лагере.
Обошлось, к счастью, без пострадавших.