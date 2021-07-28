Ледяные шарики, побитые авто и дерево на детском лагере: непогода натворила бед в Ровенской области

Ледяные шарики, побитые авто и дерево на детском лагере: непогода натворила бед в Ровенской области

Больше всего досталось Вараскому району.

Сегодня, 28 июля, и в ближайшие несколько дней синоптики прогнозируют в Украине дожди, местами с градом и шквалами.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Непогода уже пронеслась Ровенской областью. Больше всего досталось Вараскому району.

Порывами ветра там гнуло дерева, ледяные шарики и дождь заставляли останавливаться водителей дорогой, а в поселке Владимирец — подтопило улицы.

Едва не побили машины на парковке ветви деревьев, которые отрывало ветром в Вараше. В то же время в Ровенском районе поваленные деревья перекрывали пути. А на Острожчине — одно упало на помещение в детском лагере.

Обошлось, к счастью, без пострадавших.

Погода в Украине: Ровенской областью пронесся ливень с градом

Напомним, в Италии сильный град повредил сотни автомобилей.

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