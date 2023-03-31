"Лег на диван и стал задыхаться": в Днепре умер 4-летний мальчик, на теле ребенка нашли повреждения

В Днепре вечером 30 марта скончался 4-летний мальчик на улице Айдаровской, что в Таромском. Смерть ребенка констатировали медики скорой, приехавшие на вызов. На теле мальчика обнаружили телесные повреждения.

Об этом ТСН.ua сообщила спикер Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти ребенка.

"Действительно на теле мальчика 2018 года рождения обнаружили телесные повреждения. Мы не знаем, могут ли они быть связаны с его гибелью. У нас есть определенные объяснения от родителей относительно тех синяков, которые есть на теле ребенка, но я не хочу забегать вперед", – отметила ТСН.ua Анна Старчевская.

В полиции добавили, что родители вызвали скорую, а медики обратились к правоохранителям.

По данным "Днепра Оперативного", на теле мальчика обнаружили ушиб на лбу и устаревший синяк в области паха. Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что сожитель матери ребенка объяснил, что мальчик во время игры случайно ударился головой о дверь. После этого он лег на диван и стал есть печенье, а через некоторое время задыхаться.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

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