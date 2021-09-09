Легализация криптовалюты: в Украине намерены вывести из тени миллиарды гривен

Биткоины будут приносить не только прибыль владельцам, но и налоги в государственный бюджет.

В Верховной Раде взялись легализовать виртуальные деньги — криптовалюту. То, что раньше работало полулегально, теперь будет приносить не только прибыль владельцам, но и налоги в госбюджет.

Об этом говорится 9 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Программист Владимир рассказывает, что часть заработка вкладывает в криптовалюту. В зависимости от курса — покупает или продает. "Это не что-то материальное. Это, на самом деле — просто часть кода, шифр, который можно передавать в сети", — объясняет он.

Биткоин — самая известная криптовалюта в мире. За рубежом с ее помощью уже можно рассчитываться за кофе. В прошлом году в Киеве за криптовалюту даже продали квартиру. Однако, что это такое — в большинстве стран законом до сих пор не определено. Украина — четвертое государство в мире, которое предоставило ей правовой статус.

Закон Украины "О виртуальных активах", который ВР приняла накануне, — это большая кипа бумаг. В документе много тяжелых экономических терминов и сложных понятий. Если простым языком: Украина в целом определяет что такое виртуальный актив, чем является криптовалюта, кто является продавцом, покупателем или посредником. И определяет, как это все облагать налогом.

В Верховной Раде подсчитали, что электронных активов в Украине покупают и продают более чем на миллиард гривен. Многие держат биткоины как сбережения. В этом году только народные избранники задекларировали биткоинив на сумму более 75 млрд гривен.

Самое большое электронное состояние — у депутата Днепровской горсовета Вячеслава Мишалова, который имеет нынешнему курсу криптовалюта более чем 1 миллиард долларов. Далее в списке — работник МИД Петр Ленский, у которого 200 миллионов долларов. За ним — заместитель председателя Одесского облсовета, у него 150 млн долларов в биткоинах.

До сих пор — эти деньги находились в "серой" зоне, без налогов и проверок происхождения.

"Мы создаем правовое поле для легализациии этих доходов. Человек может официально их зарегистрировать, платить налоги. Если лицо занимает определенные должности, то нужно будет подтвердить происхождение своих активов", — объясняет депутат от "Слуги народа" Леся Забуранна.

В Министерстве цифровой трансформации говорят, что закон будет на руку крупным инвесторам — компаниям, которые уже давно работают с электронными валютами, но делать это в Украине до сих пор не рисковали.

"Это привлекает инвесторов — по всему миру. Недавно США это приняли, Сингапур, Дубаи, Сальвадор. Мы планируем, чтобы у нас была одна из лучших налоговых ставок в мире — 5 процентов и без вообще без НДС", — поделился планами министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В Нацбанке утверждают, что на гривну это нововведение никак не повлияет. Деньги криптовалюта пока не заменит, а лишь получит юридический статус. А владельцы кошельков с такими средствами — будут иметь те же права, что и обычные инвесторы.

Заработает закон не ранее, чем через полгода. Сейчас — нардепы готовят поправки в налоговое законодательство.

Для мелких криптоинвесторов, таких как программист Владимир, это полностью меняет игру. "Все от этого выиграют. как и мы, мелкие собственники, так и крупные компании. Легализация решит проблему того, как вывести эти средства, как их потратить, и откроет новые возможности ", — утверждает он.

Новости Украины: в Верховной Раде взялись легализировать криптовалюту

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку