Легализация медицинского каннабиса: почему закон блокируют и что говорят больные, нуждающиеся в лечении

Закон о медицинском каннабисе, который несколько дней назад получил достаточное количество голосов, ныне не доступен для подписания. Дело в том, что активные его противники из фракции "Батькивщина", зарегистрировали постановление, предусматривающее отмену предыдущего решения.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Почему партия Юлии Тимошенко заблокировала закон о медицинском каннабисе

После полутора лет дискуссий, правок Верховная Рада все же приняла закон о медицинском каннабисе. Против была только партия "Батькивщина", которая приостановила действие нового закона. Депутаты от этой партии зарегистрировали постановлении, которое предусматривает отмену результатов голосования.

"Не в лечении дело, а дело в том, что за большие, я убеждена, взятки в Украину запускаются триллионные бизнесы, наркобизнесы с наркомафиями", - заявила Тимошенко.

Юлия Тимошенко

Голосовать за постановление от "Батькивщины" депутатам придется на следующей сессии, но его одобрение маловероятно, поэтому скорее всего, подписание закона о медицинском каннабисе просто затягивается.

Главные опасения соратников Тимошенко - неконтролируемое выращивание и сбыт марихуаны в Украине. Разговоры об этом активно ведутся лет с 7.

Проблемой было, что тот законопроект не менял статус каннабиса, как "тяжелого наркотика". Поэтому врачей, которые выписывали бы рецепт - могли привлекать к ответственности. А еще, законопроект не имел четких критерий, как должен выглядеть участок или помещение где будут выращивать медицинский каннабис. На сегодня же, эти вопросы решены.

Как будут выращивать медицинский каннабис

"Есть сферы, которые вообще не были урегулированы, или были урегулированы довольно плохо, не комплексно. Теперь прописаны некоторые нормы, в которых нуждались и аграрии, относительно поддержки отечественного производителя, особенности локального производства", - говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В законе предусмотрены следующие требования и правила:

Помещение, где все будут выращивать, будут иметь круглосуточное видеонаблюдение и доступ полиции, и кодирование каждого куста.

Растения конопли будут применять для создания лекарств, проведения научных экспериментов, а также как обезболивающее или терапевтическое средство.

Врач будет иметь право выписывать рецепт на медицинский каннабис, и только в электронном формате.

Медицинский каннабис легализован в полусотне странах мира, в том числе и Европе и США. Самые распространенные болезни при которых он значительно облегчает жизнь пациентам это - онкозаболевания, эпилепсия, болезнь Паркинсона и Альцгеймера, ПТСР, страдания после ампутаций и фантомных болей.

Мать больной 6-летней Софийки ждали легализацию медицинского каннабиса

Виктория Мостовенко - мать шестилетней Софийки, у которой с рождения тяжелая форма эпилепсии, и со временем на нее перестали действовать все противосудорожные препараты. Тогда семья решилась попробовать масла конопли. И это останавливало приступы! Девочка стала лучше себя чувствовать, постепенно улучшились результаты ее анализов. Поэтому семья продолжила поиски медицинского каннабиса за рубежом, но с началом полномасштабного вторжения делать это стало почти невозможно поэтому семья выехала за границу.

Виктория Мостовенко и Софийко

"Когда мы выехали в Польшу, здесь вообще нет проблемы, медицинский каннабис легализован", — говорит Виктория.

И новость, что совсем скоро, им не придется прятаться, делать сверхусилия, чтобы приобрести эти препараты, стала для них просто праздником. Они ждали этого 4 года.

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Напомним, 21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №7457 о легализации медицинского каннабиса.

Ранее парламентарии сообщали, что после окончания войны в Украине около 4 мл людей будут нуждаться в лекарстве на основе медицинского каннабиса.

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