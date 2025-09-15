Легендарному украинскому хиту 55 лет: история создания и трагическая судьба автора песни

Владимир Ивасюк / © konstanta.kiev.ua

Легендарной «Червоной руте» 55 лет. Самая узнаваемая украинская песня, которую называют неформальным гимном, впервые зазвучала в Черновцах в сентябре 1970 года. Автор — студент-медик Владимир Ивасюк писал и совершенствовал ее почти 3 года, пока решился представить публике.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

«Червону руту» узнают с первых аккордов. Ее поют на свадьбах и на фронте, когда когда хочется танцевать и когда от боли разрывается сердце. «Червона рута» — одна из первых песен Владимира Ивасюка. Буковинского студента-медика.

В квартире в центре Черновцов, где жил Владимир Ивасюк, ныне музей. О мистическом цветке, который дарит любовь — красной руте Ивасюк узнал из сборника коломыек, принадлежавшего его отцу.

Почти три года Ивасюк писал и переписывал свою «Червону руту».

«Он сначала задумал и как балладу, а потом оно ему что-то не нравилось. Когда не удавалось, то он переделывал, дорабатывал, очень требователен был к себе», — говорит и.о. директора Черновицкого областного мемориального музея Владимира Ивасюка Наталья Мороз.

Впоследствии он решился показать уже готовую песню Василию Стриховичу — звукорежиссеру программы «Камертон хорошего настроения». Фонограмму записывали ночью — удалось лишь с 12 дубля.



На Театральной площади в Черновцах 13 сентября 1970 года в прямом эфире телевидения песню «Червона Рута» спели впервые. Сам Владимир Ивасюк вместе со студенткой местного музучилища Еленой Кузнецовой.

«Я помню атмосферу, родители очень волновались, что это будет прямой эфир на телевидении, их сын будет петь свою песню», — говорит Оксана Ивасюк, сестра Владимира Ивасюка.

Оксане — самой младшей сестре Ивасюка тогда было всего 10 лет.

«Когда писалась „Червона рута“, мы жили в таком итальянском доме, который имел такой итальянский дворик. И конечно звуки мелодии лились в этот небольшой такой дворик. Подхватывали „Червону руту“ жители дома. Они подпевали, или другая соседка говорила своему сыну, ты там не очень громко играй, кричи, потому что Володя пишет музыку», — говорит Оксана Ивасюк.

На утро после прямого эфира Владимир Ивасюк проснулся знаменитым. Уже в следующем году по мотивам «Червоной руты» снимут первый украинский мюзикл. А через несколько месяцев она стала известной на весь союз — звучит на советской «Песне года».

Песня пережила своего автора. Через 9 лет после ее премьеры Владимира Ивасюка нашли повешенным в лесу под Львовом. А через несколько десятилетий восстановленное следствие полностью опровергло версию о самоубийстве. Во Львовской прокуратуре тогда заявляли — к убийству причастны советские спецслужбы, которые уничтожали все украинское, но виновных в смерти до сих пор официально не назвали. За коротких 30 лет Ивасюк написал более 100 популярных песен. А сколько еще мог бы.

