Легендарной модели купальника бикини 75 лет: как они менялись и какие покупать сейчас

Легендарной модели купальника бикини 75 лет: как они менялись и какие покупать сейчас

Прежде всего купальники советуют выбирать под состояние души и настроение.

На высокой посадке или с обнаженными бедрами, в виде топа или треугольников на завязках. Вариаций бикини за все время их существования появилось столько, что всех просто не счесть. Сегодня легендарной модели купальника 75 лет. Когда бикини только появились, это стало своеобразной революцией не только в мире моды.

О том, как они менялись с каждым десятилетием и какие модели покупать сейчас — 5 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Что для одних о комфорте. То для других — слишком. На столичном пляже мысли о бикини отличаются. Кто-то это название впервые слышит. Но несмотря на все за и против — бикини уже 75 лет — одна из самых популярных моделей купальника. Первое его появление на публике 5 июля 1946-го года изменило ход моды.

До этого купальники скорее напоминали шорты и топ, чем то, в чем можно было загореть. Свое изобретение француз Луи Руар не просто так назвал бикини. Незадолго до появления этой модели на коралловом острове Бикини проводили атомные испытания. Созданный им купальник Руар считал не менее взрывоопасным.

Также читайте Какой купальник выбрать для отдыха: 5 модных образов из Instagram

К бикини долго привыкали. Но в конце концов начали еще и совершенствовать. Сдержанные 50-е в стиле пин-ап. Максимально открытые 60-е — где лифы преимущественно без бретелек. Раскованные 70-е с чашечками-треугольниками. Обнаженные бедра в восьмидесятых. 90-е в стиле спасателей Малибу. Ну а нулевые принесли стразы и яркие оттенки.

"Всегда законодателями моды были какие-то яркие фильмы или сериалы. И сейчас точно такой тренд остается. И когда выходит какой-то культовый фильм, все повторяли наряды главных героинь", — объясняет стилист Ксения Господинова.

Так, к примеру появилось мужское бикини — Бората.

Какой из вариантов выбрать сейчас? Лиф-бандо? А может, низ с завышенной талией? А цвет — яркий — или классический черный? Однозначного выбора — здесь нет.

"В тренде как закрытые элементы купальников, так и открытые. Мы бегаем между крайностями: между тем, что мега такое скромное, закрытое и так далее, прикрывает и бюст и грудь — до открытых вырезов на бедрах, ягодицах, стрингов и так далее", — рассказывает владелица бренда купальников Дария Авраменко.

Новости мира: купальник "бикини" существует уже 75 лет - как он менялся

Главное — определиться с целью. Если для загара: для лифов — это лиф-бандо, который просто полоской выглядит.

Чтобы выделиться — минималистичные бикини в полоску, с большим количеством бретелек и завязок. Они перечеркиваются накрест и на животе, и под грудью, и на бедрах.

Поразить — это один из самых сексуальных купальников, так как тело выглядит практически голым.

Но все же — говорят в один голос и дизайнеры, и стилисты — в пляжном дресс-коде мы преимущественно тяготеем к комфорту. А он у каждого свой. Прежде всего купальники советуют выбирать под состояние души и настроение.

А о других видах купальников и их названиях — в нашем материале.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку