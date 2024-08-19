Легендарный Ален Делон: как всемирно известный актер поддерживал Украину вплоть до своей смерти

На 88 году жизни скончался всемирно известный французский актер и друг Украины Ален Делон. Его называли самым красивым мужчиной мира. Он снялся в десятках фильмов, но в последние годы жизни сделал непубличными. И нарушил уединение с началом войны в нашем государстве.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Ален Делон с 2022 года поддерживал Украину

В 2022 году Ален Делон прервал свою непубличную жизнь и зачитал "Заповіт" Шевченко, чтобы поддержать Украину из-за войны России. На тот момент знаменитый французский актер уже держался подальше от камер, но из-за войны в Украине — сделал исключение. Уж очень, говорил, его огорчили и тронули события в нашем государстве.

Ален Делон

"Если бы я был на 50 лет моложе, я бы вступил в армию Украины", — сказал он.

Ален Делон поддерживал Украину

Актер публично осудил войну России против Украины. В бывшем здании Делона в Париже работает украинский культурный центр имени Василия Слипака. За поддержку Украины Алена Делона наградили орденом за заслуги – это был беспрецедентный жест по отношению к иностранцу.

Что известно о жизни Делона

Его называли самым красивым мужчиной мирового кинематографа и считали мятежником. Ребенком Ален Делон не менее раз убегал из дома, менял школу за школой. А во время службы в морской пехоте Франции попадал в передряги и на гауптвахту.

В середине 1950-х он оказался в Париже, работал грузчиком, портье, официантом. Подружился с представителями парижской богемы, приведшими его на Каннский фестиваль. Так он начал свою карьеру и без профессионального образования приобрел мировую известность. И даже несмотря на провальные роли у голливудских фильмов, в Европе долгое время оставался одной из самых больших кинозвезд.

Успех, чрезвычайная внешность и многочисленные романы — личная жизнь актера то и дело оказывалась на первых страницах французских газет. От разных женщин он имел троих детей, двух сыновей и дочь. А еще Делон прославился как любитель животных – он обожал собак, и имел десятки лохматых любимцев.

Слава сердцееда сопровождала Делона на протяжении всей жизни. Эти кадры из архива ТСН – визита французской звезды в Украину в 2011-м. Делону 75 лет. Все в восторге он его, а он от этого тоже в восторге.

Ален Делон в Украине. 2011 год

Болезнь Алена Делона и скандалы

На больших экранах Ален Делон в последний раз появился в 2019 году. Получил почетную награду Каннского кинофестиваля и фактически простился с карьерой. Вел уединенную жизнь в своем имении и все равно попадал на первые полосы таблоидов. Самый красивый актер мира – перенес два инсульта. И состояние его здоровья стало причиной обсуждений.

Сын Делона Энтони рассказал таблоидам, что отец просил его выполнить процедуру эвтаназии. Да что в конце концов сделать это согласилась дочь Делона. Сам актер угрожал сыну судебным иском из-за разглашения подробностей о его здоровье. Дети звезды публично ссорились, кто лучше будет ухаживать за отцом. И обвиняли женщину, с которой Делон общался, в жестоком обращении.

Где похоронят актера

Где похоронят любимца миллионов, и когда состоится прощание с Аленом Делоном – пока неизвестно. Французские СМИ пишут, что ранее актер выразил просьбу быть похоронены на территории своего швейцарского поместья. Там – находятся полсотни могил его собак. Именно наряду с верными друзьями, любовь к которым, считал Делон, выходит за рамки жизни, велик актер и хотел остаться.