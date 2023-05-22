Легендарный бой за "Т-образку" на Донбассе: как дерзкая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина (видео)

Бой за позицию для этого батальона стал видеоэнциклопедией грамотного планирования военных операций.

В обход противотанковых комплексов и минных полей. Идеально спланированный бронетанковый бросок на Донетчине, сковавший оборону врага с плачевным для оккупантов концом. Легендарная позиция "Т-образка" на линии Северск-Соледар и бои за нее стали широко известны благодаря детальной съемке самих военных. В результате дерзкой танковой атаки батальона К2 она стала братской могилой для нескольких десятков россиян.

Корреспондент ТСН Мирослав Ганущак побывал на позициях украинских военных 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Командир, бронегруппа и участники ее экипажа показали и в деталях вспомнили, как уничтожали русских оккупантов.

Это уже финишная фаза. На этих кадрах танк с позывным "Сокол" в упор расстреливает "Т-образку". А потом въезжает в окопы с россиянами и просто перемалывает выживших. Часть боя снята с камеры командира бронегруппы К2 с позывным "Кочевник". Сам он в это время ведет бой с другого танка, прикрывая фланг "Сокола".

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

“Для нашего общества очень важно видеть, как наша армия воюет. Это вдохновляет людей, которые еще колеблются, идти в украинскую армию защищать Украину или нет”, — рассказывает командир бронегруппы с позывным "Кочевник" и показывает, как ставит камеру на танке в районе прицела.

Бойцы батальона К2 находятся на фронте уже десять месяцев. За это время, говорят, не сдали ни одной позиции оккупантам, а наоборот продвинулись вперед.

"Наверное, это одна из немногих бригад Украины, которая 10 месяцев никуда не отступает", — говорит командир бронегруппы.

Командир бронегруппы К2 "Кочевник" / Фото: ТСН

Тяжелые бои продолжались несколько недель

Сама позиция "Т-образка" стратегического значения не имела, признаются военные. Но именно она стала шлагбаумом, в который уперлось российское наступление.

Если противник дальше будет наступать и "упадет" несколько позиций, два вражеских подразделения могут зайти во фланг, объясняет командир батальона, герой Украины Кирилл Верес.

Он вспоминает, что украинскому контрвыступлению предшествовали тяжелые бои. Боевики из группировки Вагнера наступали на "Т-образку", а наши воины отчаянно отстреливались. Так начался недельный период боев за эту позицию.

“Не получалось проходить дальше, чем эта “Т-образка”. То есть, они ее забрали, мы ее забрали, они — мы", — говорит командир батальона К2 Кирилл Верес.

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

Этот штурм – критический момент для украинской пехоты. Боевики Вагнера массированно атаковали и наши ребята в окопах уже едва держали оборону. Россиян не удерживала даже ювелирная работа артиллерии.

Кадры, отснятые бойцами К2, жутко даже смотреть. На видео российские военные в упор стреляют по окопам с нашими воинами. Украинский солдат отчаянно отстреливается и ликвидирует одного из штурмовиков. По остальной группе работает артиллерия. Вагнеру в этот момент так и не удается захватить "Т-образку".

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

"Однажды, когда нас штурмовали, мне пришлось выгнать бронегруппу прям в это место, просто пришлось, что мы за ними погнались", — говорит Кирилл Верес.

Момент, спасший жизнь нашим военным

Появление на поле боя танка "Сокол" и БМП "Море" — момент, буквально спасший жизнь защитникам "Т-образки". Это очередная демонстрация, что мы своих не бросаем, а оккупанты дают драла лесополосой, получая в спину снаряд за снарядом, говорят военные.

“Я просто не позволил дальше ехать на танке по одной простой причине. Я был уверен, что он поймает ПТМу. Он не должен был туда уезжать. Я ему сказал подъедь с этой стороны, и через посадку я скажу тебе, где они идут. Ты из-за посадки ударишь, там ничего не останется. Он что-то решил, что нужно показать нормально, что мы — это мы, и напролом через чащу", — вспоминает Кирилл Верес.

"Сокол" — тот самый танк, который участвовал в боях на "Т-образке". Он давил и стрелял по врагу. Машина – подарок поляков. Командир танка с одноименным позывным говорит, что освоился на нем быстро. "Сокол" в армии с 2019 года и считает службу народа Украины своим призванием.

Командир танка "Сокол" / Фото: ТСН

Россияне бросили в бой и потеряли сотни людей

"Т-образка" после того эпического боя не устояла. Россияне снова бросили в бой десятки штурмовиков и командир К2 решился отступить.

“Я проговорил эту ситуацию с командованием бригады. У нас были раненые, были, к сожалению, двухсотые. Потерять весь личный состав и все равно потерять позицию – это было глупо”, – объясняет Кирилл Верес.

Россиян на "Т-образке" били из всех калибров, говорят военные. Их потери за несколько дней считают сотнями. Приблизительно за 150-200 метров, на которые прорвался враг, он потерял до 500 военнослужащих убитыми и ранеными только на одном секторе.

“Люди должны выжить все по максимуму. Поэтому была команда оттянуться из "Т-образки". Они (российские военные — ред.) зашли туда. Их стали бить артиллерией, танками, минометами. Перебили их там целую кучу", — говорит военнослужащий с позывным "Псих".

Он вспоминает те дни и указывает на особенность россиян — они не берегут своих людей: "Сказали переть — они прут, потому что назад хода нет".

Военнослужащий батальона К2 "Псих" / Фото: ТСН

Противника обманули

Все эти дни на "Т-образке" справа заходили украинские танки. Это и был ключевой обманный маневр — приучить противника к появлению бронетехники справа, а саму атаку совершить слева.

“Я понимал, что там нет еще у нас минных полей и противник там нас не ждет. Мы пять раз заезжали с другого края, бронегруппа. Это был наш небольшой козырь”, – объясняет командир.

Кирилл Вересс рассказывает, что операцию планировали 17 часов. Предварительно позицию отработали дроны со взрывчаткой.

“Начали вылетать дроны со сбросами. Были уничтожены две установки ПТРК "Фагот", была уничтожена часть минного шлагбаума. У нас был один из вариантов, что нам придется давить", – говорит он.

За два часа до сумерек на "Т-образку" пошла наша бронетехника. Задачей БМП было прикрытие двух танков, чтобы они зашли на свои боевые позиции. "Кочевник" сразу пошел налево прикрывать тот фланг, а "Сокол" поехал прямо в лоб.

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

Мы промахнулись – россияне воспользовались паузой

Замысел предполагал, что наш "Сокол" сможет вести прицельный огонь уже со второго выстрела. И тогда БМП переведет огонь на соседние позиции. Но танк промахнулся и первым и вторым выстрелом. Враг воспользовался паузой и произвел выстрел противотанковой ракетой.

Удар попал на видео. Он проходит в считанных метрах нашего танка.

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

“Нам повезло, что мы находились в движении, не забывали об этом. Потому что любой стоячий танк – это мишень. Любой движущийся танк это… потенциально экипаж живой останется. Как показывает опыт, за все время войны меня это еще не подводило", — говорит командир танка "Сокол".

Был еще один российский выстрел. Его наши бойцы называют выстрелом отчаяния. Российская ракета не имела шансов попасть. После 20 выстрелов по окопам там все еще остался кто-то боеспособный, говорят военные. Бросок гранаты военного "Сокол" вспоминает со смехом.

"Он как суслик, выныривал — заныривал, выныривал — заныривал. Ну что ж, долго на это смотреть нельзя, пришлось действовать", – говорит военнослужащий.

Командир батальона Кирилл Верес объясняет, что нельзя ничего поделать, когда напротив стреляет 42 тонны. Танку не будет ничего, даже если бросить в него 25 гранат. Даже от выстрела РПГ очень мало шансов, что это навредит танку, говорит он.

Командир батальона К2 Кирилл Верес / Фото: ТСН

"Сокол" признается,"= что выстрелов по танку не видел. Конечно, понимал, как рискованно было идти прямо в лоб на врага.

“Роль моего танка была, собственно, в том, чтобы захватить "Т-образку", нанести максимальное поражение. Чтобы ребята, пехота, которая уже будет зачищать позиции, минимизировали свои потери. Чтобы безопаснее было им", – говорит танкист.

Десять "вагнеровцев" удалось обезвредить рядом с позицией, в окопе оказались еще более 30 человек. "Сокол" получил команду давить.

Вагнеровцам неожиданно пришло подкрепление

Когда украинские военные заняли "Т-образку", "вагнеровцам" неожиданно пришло подкрепление. Впрочем, они не знали, что уже потеряли позицию.

"И на подходе уже к нам начинают кричать: "Не стреляйте, мы от Халифа". Ну им, похоже, не сказали, что уже "Т-образка" наша. И я им говорю: "Ну давайте". Я же сам из Донецкой области и на русском разговариваю отлично. Они начали подходить, но не очень близко подошли, потому что прилегали отдохнуть", — вспоминает военнослужащий с позывным "Псих".

Военные говорят, что в бою не обошлось без чуда. На следующий день на позиции собирали "урожай" из элиты российской армии, для которых война стала пропуском на свободу.

“Начали вырывать живых "вагнеров". Двух вырыли. Как картофель вырыли живых "вагнеров”, — добавляет боец батальона.

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

На командира посыпались обвинения

Когда видео боя украинские военные опубликовали в Интернете, на командира неожиданно посыпались обвинения в непрофессионализме. Мол, рядом с танками должна была идти пехота. Здесь комбат уже не сдерживает эмоций.

“Все большие, бл*ть, специалисты. П**дец большие, каждый знает, куда ему посылать, кого посылать. Так расскажите за этих людей и пошлите их в бой, а потом, когда их останется из десяти три, ты скажи: "Да я броню прикрывал"... Только кацапы на нас так нападали и мы их били, били и били. Десятками танки жгли и сотнями д**илов клали”, — отвечает на обвинения Кирилл Верес.

Вызывающая атака ВСУ стала последней для "вагнеровцев" Пригожина / Фото: ТСН

Как доказательство показывает видео из захваченных окопов. Здесь десятки противотанковых средств, воспользоваться враг сумел только двумя. Остальное время они просто не могли поднять голов.

"Это решает результат. Результат противника вообще за эту операцию... На "Т-образке" было уничтожено 29 и около нее еще около 10. То есть где-то 40 человек противника были уничтожены. Наши потери ноль 300, ноль 200. Это операция успешная или нет?" – добавляет Кирилл Верес.

Командир, аэроразведка, бронегруппа и каждый из участников ее экипажей – все они идеально выполнили свою работу. Бой за "Т-образку" для этого батальона стал видеоэнциклопедией грамотного планирования военных операций.

Бойцы батальона К2 / Фото: ТСН

Дерзкая атака ВСУ стала братской могилой для десятков россиян

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