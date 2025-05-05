Легендарный украинский полк отмечает свой день рождения: что известно

"Азов"

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В столице отмечали день рождения легендарного полка. Устроили мастер-классы, тренинг по оказанию первой помощи от медика из «Азовстали», а также забеги под лозунгом «Бегу за Азов». Среди участников были освобожденные из плена, родственники и друзья «азовцев». Мероприятиям пытались помешать российские ракеты, но после воздушной тревоги люди вернулись, чтобы напоминать себе и другим о подвиге бойцов.

Ко дню рождения полка Наталья Нагорная вспомнила непростую, но героическую историю сначала батальона, а затем и полка. Об особом городе Мариуполе и о том, как бойцы подготовились к обороне.

11 лет назад тогда батальон «Азов» выглядел вот так — люди в черной униформе и серых бронежилетах. Они не всегда были обучены — первым местом боев был Мариуполь. Но уже через десять дней азовцев вывели в Бердянск на обучение. Тогда тренировались просто передвигаться с воображаемым оружием. Менее чем через месяц батальон «Азов» принимает участие в освобождении Мариуполя от так называемых сепаратистов.

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«Азовцы» 11 лет назад / © ТСН

После этого ежегодно в Мариуполе 13 июня большой парад — под флагами «Азова».

Впоследствии базой «Азова» становится бывшая дача президента-беглеца Януковича: гараж для яхт становится азовским тренировочным залом, парковка для авто — местом расположения танков.

«Азову» достаются тяжелые бои в Широкино — курортный поселок в 20 километрах от Мариуполя удалось отбить, а активные бои на этом участке фронта временно утихли. Со временем в полку появляются свои традиции и ритуалы. Полк постоянно готовится — обучение, тренировки, подготовка. Даже во времена постоянного перемирия — полк активно защищает Светлодарскую дугу. С сентября 2017 года командование полком принимает Денис Прокопенко, псевдоним «Редис» — он готовит полк к большой войне. «Азову» достается война за город, в котором и начинали свой боевой путь. Город оказывается в окружении. «Азовцы» в составе гарнизона держат оборону на комбинате «Азовсталь». Командир полка обращается к мировым лидерам — в бункерах гражданские, среди них дети, требуют их спасти. На 86-й день войны полк «Азов» получает приказ — прекратить оборону города, фактически полк оказывается в плену. Первые азовцы возвращаются из российских тюрем 22 июня.

21 сентября — большой обмен. Из плена возвращаются еще 108 азовцев. Из плена удается вырвать командиров «Азова» — их перевозят в Турцию, но впоследствии они возвращаются и сейчас снова на войне.

Теперь они официально герои Украины — с вручением «Золотой звезды». Но в плену до сих пор остаются сотни бойцов. Их родные и друзья постоянно выходят на акции с вопросом — «где Азов?».

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