Легковушка не пропустил на перекрестке другое авто: в ДТП возле Кагарлыка погиб ребенок (фото)

От удара изуродованные автомобили выбросили на обочину.
В Киевской области вблизи города Кагарлык произошла смертельная авария. Погиб ребенок.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 10 августа.
По предварительной информации правоохранителей, автомобиль, в салоне которого находились четыре человека, из них — двое детей — не пропустил на перекрестке другое авто.
От удара изуродованные автомобили выбросили на обочину.
Мальчик 2020 года рождения от полученных травм погиб на месте.
Все обстоятельства трагедии сейчас выясняет полиция.
Напомним, 6 августа водитель на BMW X5 разгромила парикмахерскую и магазин цветов.