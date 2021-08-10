Легковушка не пропустил на перекрестке другое авто: в ДТП возле Кагарлыка погиб ребенок (фото)

Легковушка не пропустил на перекрестке другое авто: в ДТП возле Кагарлыка погиб ребенок (фото)

От удара изуродованные автомобили выбросили на обочину.

В Киевской области вблизи города Кагарлык произошла смертельная авария. Погиб ребенок.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" за 10 августа.

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По предварительной информации правоохранителей, автомобиль, в салоне которого находились четыре человека, из них — двое детей — не пропустил на перекрестке другое авто.

От удара изуродованные автомобили выбросили на обочину.

Мальчик 2020 года рождения от полученных травм погиб на месте.

Все обстоятельства трагедии сейчас выясняет полиция.

Напомним, 6 августа водитель на BMW X5 разгромила парикмахерскую и магазин цветов.

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