Легковушку отбросило на припаркованную машину: в Ровно произошло тройное ДТП

Всех пострадавших доставили в больницу.
В Ровно не разминулись две легковушки и внедорожник. По предварительной информации, виновник ДТП — водитель одной из легковушек.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 февраля.
Водитель выезжал на дорогу и не предпочел в движении внедорожнику и протаранил его. Легковушка отбросило на другую припаркованную машину, в которой сидел водитель. Он отделался только испугом.
А вот виновника и его пассажирку с разными травмами сразу госпитализировали. У водителя внедорожника диагностировали перелом ноги.
Напомним, в Ровно водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. От тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте. Свидетели говорят, женщина шла на зеленый. Ехавший на разрешенный сигнал светофора – свидетельствует и задержанный водитель.
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