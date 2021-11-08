Легковушку разорвало, а бензовоз слетел с дороги: на Закарпатье в страшном ДТП погиб водитель

Авария произошла в селе Каменское.
На Закарпатье произошла смертельная авария. Там легковушка не разминулась с бензовозом.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 8 ноября.
Авария произошла в селе Каменское. 48-летний водитель легковушки пошел на обгон перед поворотом и вылетел на встречную полосу, а там уже врезался в бензовоз.
Удар был такой силы, что легковушку разорвала, а водитель погиб мгновенно.
Заполненный горючим грузовик взлетел с дороги, снес забор и только чудом не взорвался. Ее водителя с места ДТП пришлось госпитализировать с травмой головы.
Напомним, в Сумской области пьяный водитель перевернулся на грузовике, в результате ДТП погиб 18-летний юноша, еще двое подростков травмированы.
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