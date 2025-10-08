"Легли спать и не встали": под Львовом попрощались с семьей, которую убила Россия

Мужчина и женщина, которые погибли во время ракетного удара

На Львовщине сегодня проведут в последний путь 15-летнюю Настю и ее мать. Их убили россияне в воскресенье во время массированной атаки прямым попаданием в дом. Вместе с ними погибли пожилые супруги. Пенсионеров похоронили накануне.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

В церкви в селе Лапаевка попрощались с супругами, которые погибли во время российского обстрела. 68-летняя Люба обычно жила в другом доме, рядом, говорят ее сестры, но каждый раз во время тревоги приходила в дом, где жили муж, сын и невестка со своей 15-летней дочерью.

Мать и дочь, которых убила Россия / © ТСН

«Дома два разбиты ракетами. Говорили-говорили, легли спать и не встали, ракета та страшная забрала у нас сестру. Она пряталась от ракетных ударов, она боялась одна, она шла к сыну и к мужу», — говорит Акулина Князь, сестра погибшей.

46-летний сын супругов Виталий — единственный, кто выжил после удара, его нашли под завалами. Мужчина без сознания в реанимации.

«Очень тяжелый, сегодня ездила дочь с зятем, он очень тяжелый», — говорит сестра погибшей Мария Труба.

Жители Лапаевки говорят — погибшие пенсионеры были добрыми и трудолюбивыми, их уважали.

«Очень хорошие люди, тихонько, вежливые, воспитанные. Помогала людям, к ней люди приходили, она была парикмахершей. Она всех принимала», — говорит знакомая погибших Лидия Бурбан.



Россияне массированно атаковали Львовскую область в ночь на воскресенье — выпустили почти сотню дронов и ракет. Были попадания в индустриальный парк, разрушены школа и детский сад.

