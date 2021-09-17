"Лекцию не надо читать": как ведущая в прямом эфире успокоила Милованова и Кучеренко

"Лекцию не надо читать": как ведущая в прямом эфире успокоила Милованова и Кучеренко

Милованов назвал Кучеренко "популистом по жизни", а Кучеренко Милованова "профессором по жизни".

Народный депутат ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко и советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в прямом эфире поспорили из-за тарифов на газ для населения. Их успокоила ведущая Наталья Мосейчук.

Инцидент произошел 16 сентября во время ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Тимофей Милованов: "Я профессора или учителя на минуту проимитирую. Мы учим, что когда студент не понимает в аудитории, о чем говорит спикер, то это, вероятно, все остальные тоже не понимают.

Алексей Курченко: "Вы здесь точно не понимаете. Том понимают. Там люди, которые платежки видят — они точно понимают. Это вот профессора не понимают".

Тимофей Милованов: "Не кричите. Не обижайтесь".

Алексей Кучеренко: "Учи у себя в школе. Что ты меня учишь? Я с людьми общаюсь в сотни раз больше. Лекцию не надо читать! Пусть читает у себя в школе за бюджетные средства".

Тимофей Милованов: "Нам нужно не забывать, что на самом деле вопрос на макроэкономическом уровне не такое большое — это больше геополитическое, стратегическое и вопрос безопасности, чем экономическое. И разговор о тарифе — сможем ли мы компенсировать или нет — фактически не стоит. Но стоит вопрос об энергетической безопасности, что надо сделать с "Северным потоком-2". Просто фокус надо забрать у политиков. Вы меня профессором называете — говорите, я "профессор по жизни". Я вас называю "популистом по жизни". У нас каждый раз такая перепалка. Вы всегда возвращаетесь — "бедные люди, им поднимут тарифы". Если не происходит такого! Это уже третий эфир, когда вы говорите, что будет измена, а потом оказывается, что нет".

Алексей Кучеренко: "Абсолютно неправильно Я начал с того, чтобы это компенсировать".

Тимофей Милованов: "Я вас прошу, не превращайте это популизмом. Есть макроэкономическая проблема, есть политика безопасности, стратегическая проблема. Но проблемы тарифов для людей сегодня нет!"

Алексей Кучеренко: "Занимайтесь своими делами! Люди сами скажут, есть у них проблемы или нет".

Право на владу

Наталья Мосейчук: "Я вас сейчас всех помирю. Есть такой человек — Путин. Например, мы услышали, что он хочет продлить нам транзит, определенной долей запускать по нашей трубе. Извините, но по Будапештскому меморандуму было почти то же, только в профиль. Потому что Путин воспользовался 2014 годом. Он сказал, что "у вас метеж на Майдане — я все разрываю, что гарантировал: "Ничего не помню, ничего я вам не должен". Он обвинил нас в нарушении Будапештского меморандума. Он отошел, умыл руки. Какая гарантия, что в 2024 году Путин не воспользуется любой ситуацией? Он так же отойдет — и наша труба останется пустой".

Наталья Мосейчук в эфире "Права на владу" угомонила спор Милованова и Кучеренко

Напомним, Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2".

Также нардеп от "Слуги народа" рассказал, в чем опасность того, что российский "Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку