"Лелека" на фронте: воины ВСУ рассказали о беспилотнике и показали его работу под Бахмутом

Пилоты комплекса "Лелека" в режиме реального времени дают нашей артиллерии и боевой авиации координаты передвижения российских войск на Бахмутском направлении фронта.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Маргариты Потаповой.

БПЛА "Лелека": как работает на фронте

На Бахмутском направлении работу украинской артиллерии корректирует экипаж БПЛА "Лелека". Комплекс "Лелека-100" способен вести глубокую разведку над головами российских войск и под действием вражеских РЭБов. Недавно экипаж помог уничтожить несколько пушек, которыми россияне обстреливали наш передний край обороны.

6-килограммовый беспилотник с размахом крыльев почти в два метра быстрый. Он маневренный и эффективный и днем, и ночью. "Лелека" видит оккупантов с километровой высоты.

"Это - самолет, а не коптер. Он не стоит в воздухе, а постоянно движется. Здесь есть режим записи, есть режим передачи реального видео. Качество очень хорошее", - говорит командир экипажа аэроразведки "Стив".

"Аист" на фронте

Перед взлетом экипаж аэроразведчиков должен учитывать возможное изменение погоды. Направление и скорость ветра за два часа, пока "Лелека" в небе может быстро меняться, что придает хлопот при управлении. Этот экипаж работает с марта прошлого года, поэтому ребята имеют опыт просчитывать все заранее.

"Даже потеря боевой машины в небе не помешает бойцам выполнить разведку и корректировку стрельбы из дальнобойной артиллерии. На этот случай военные имеют два дополнительных комплекса с собой", — говорит корреспондент ТСН.

Как "Лелека" помог уничтожить российскую установку ПВО

Съемочной группе ТСН показали изуродованные многоэтажки — западные окрестности Бахмута. Наши штурмовики ведут ожесточенные бои южнее города, а враг формирует рубеж обороны у трассы Бахмут-Горловка. Ожесточенные бои сейчас идут вблизи освобожденных в сентябре и полностью разрушенных Клещиевки и Андреевки. Огневую помощь нашим воинам, кроме наземных пушек, оказывает армейская авиация.

"Аист" на фронте

Воины ВСУ рассказывают, как "Лелека" стал случайной приманкой для российского ПВО. Тогда от российских ракет удалось увернуться. Затем дальнобойная артиллерия уничтожила вражескую противовоздушную помощь.

"Лелека" в руках умелых пилотов и при хорошем взаимодействии с другими подразделениями становится незаменимой составляющей успеха на поле боя.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинский самолет, не дающий покоя враждебным ПВО. ЭКСКЛЮЗИВНО о работе "Лелеки"

Напомним, Ермак показал, как FPV-дрон подрывает российский танк.

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