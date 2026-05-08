Leléka провела первую репетицию на главной сцене Евровидения-2026: стали известны секреты выступления

Leléka провела первую репетицию.

Представительница Украины на нынешнем «Евровидении» в Вене Leléka провела первую репетицию. По правилам конкурса обнародуют только три официальных фото, впрочем ТСН уже знает: во время знаменитой длинной ноты певицы произойдет нечто особенное.

Сценический образ для Виктории Лелеки создала дизайнер Лилия Литковская, а ТСН эксклюзивно побывала на примерке еще в Киеве.

Платье, которое «рождалось» до последней минуты

Когда Аисту уже надо было улетать в Австрию, в киевской мастерской Лилии Литковской еще совершенствовали наряд. Кравчини вручную вплетали в платье сотни шелковых и органзовых полосок — создавая эффект гнезда, которое птица вьет собственноручно.

Лилия Литковская, дизайнер: «Это платье именно рождалось! Было одно плетение с одними сначала тканями, потом с другими. У нас остались сутки, и мы еще его вышиваем! Дорожаем его».

Дизайнер, которая ранее одевала на этот конкурс Алешу и Джамалу, признается: ее вдохновили слова конкурсной песни «Рідним». Образ сочетает в себе около десяти оттенков белого — от молочного до айвори. Главный акцент — темное плетеное крыло, выведенное вперед.

«Оно и оберегает ее, и дает полет, и свободу! И эту ноту, которую будет брать Виктория на той большой сцене!», — объясняет Литковская.

«Я не принцесса»: почему Leléka выбрала брюки

Во время примерки выяснилось, что под нежным платьем у Виктории — штаны. Певица настаивает: это придает ей силы, в которой нуждается песня.

Виктория Лелека, представительница Украины: «Потому что я не принцесса. Здесь брюки. То есть я такой гермафродит, понимаете? Есть что-то мужское, есть нежное женское, есть что-то, что напоминает плетение, ленты, и в этом есть сила. Я могу в этом стоять и чувствовать себя сильной, а не нежным таким цветочком».

Еще одна интрига — маленький секретный кармашек, назначение которого не раскрывают. Дизайнер только затаила дыхание: «Ждем, сработает ли он на репетиции».

Исторический момент для бандуры

Вместе с Викторией на сцену выйдет известный бандурист Ярослав Джусь. Это первый случай в истории «Евровидения», когда на конкурсе зазвучит древний украинский инструмент.

Ярослав Джусь, музыкант: «Посмотрите на нее, она же красавица, уникальная, космическая, особенная. У меня внутренняя уверенность и мотивированность максимально искренне заявить об этом инструменте на весь мир, чтобы его увидели иностранцы. Это действительно изюминка нашей культуры».

Шансы на победу

Сейчас букмекеры пророчат Лелеке место в первой десятке гранд-финала. Все решат полуфиналы. Украина будет выступать во втором полуфинале уже через неделю — 14-го мая.

