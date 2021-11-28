Лемковские кривульки: на Тернопольщине демонстрируют уникальные наряды и украшения украинской этнической группы

Не каждая лемкиня могла позволить себе дорогие украшения.

Лемковские кривульки — аутентичные лемковские наряды и украшения — демонстрировали в городе Монастыриск, что на Тернопольщине. Там приглашают людей в этнотуры, чтобы посмотреть культуру лемков. Это этническая группа украинцев, выселенных из Лемковщины в 1947 году и рассеянных Украиной. — говорилось в сюжете ТСН.19:30 27 ноября.

Лемковская история, культура и украшение в Тернопольской области — именно здесь лемки, выселенные Советской властью с родины, годами берегут свое наследие. И именно поэтому это место – уникально для этнотуризма. Первыми окунуться в историю лемков начала прошлого века пригласили журналистов и туроператоров.

Уникальные наряды и украшения: самая ценная лемковская кривулька сплетена на лошадиных волосах очень мелким бисером.

Не каждая лемкиня могла позволить себе такое украшение, но желали его все. Ибо кривулька была своеобразным оберегом – состояла из ромбов, которые имели в себе два треугольника – мужское и женское начало. А еще красный фон, символизирующий позитивную жизненную энергию для женщин. В палатке ходили в церковь и на свадьбу. Под длинное белое полотнище прятали волосы и фиксировали на затылке большим узлом.

И особое искусство – это завязывание платков по-лемковски. Концы опускались вниз и завязывались в едва заметный узелок. Вышитые платки просто накидывали на плечи или голову. А у женщин под платками были еще и чепцы.

Женская одежда была несколько ярусной. Сначала – юбка, потом кабат, а по верху – запаска. На вышитую рубашку непременно одевался горсик.

Только в Монастырском музее "Лемковское село" — более трехсот экспонатов наряда. Поэтому здесь уже ждут этнотуристов, чтобы рассказать им о сохранившейся лемковской культуре.

Напомним, что мы ранее писали о том, что лемки со всего мира съехались в Тернопольскую область на этнофестиваль.

Новости Украины: в Монастырске людей приглашают посмотреть на культуру лемков