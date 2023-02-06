"Ленд-лиз" от оккупантов: эксперт объяснил, как к ВСУ попадает редкая техника из России и что это значит

Переброска на фронт редкой техники свидетельствует о дефиците оружия в оккупационной армии.
Россияне все чаще поставляют ВСУ редкий "ленд-лиз". На фронте наши защитники берут в трофее российскую технику, которая часто выпускается в ограниченных партиях.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"Недавно мы увидели наших военных на фоне комплекса РЭБ РБ-341В "Леер-3". Это — редкий комплекс, о котором никто не говорил, что это — трофей. Но оказалось, что он теперь на вооружении в ВСУ. Также мы увидели бронированный" автомобиль ГАЗ-3937 "Водник", его заметили возле Бахмута. Это свидетельствует о том, что в ВСУ есть редкие элементы военной техники российского производства. Ведь если мы говорим о "Воднике" — это бронированный автомобиль, который был изготовлен в России. Его не больше 50 единиц, и он уже в зоне боевых действий, хотя ранее их видели только в Донецке, но мы не видели их уничтожения или трофеев, что свидетельствует о том, что россиянам не хватает техники и они вынуждены отправлять редкие экспонаты в зону боевых действий. Дефицит наращивается в РФ", – пояснил Коваленко.
Напомним, ранее Олег Жданов рассказал, что Россия доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard", хотя сразу называлось "истребитель танков". Их 4 единицы.
Также военный эксперт заметил, что россияне бросили в бой редкую бронетехнику "Терминатор".
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