Ленд-лиз от США: военный эксперт рассказал, какое оружие может получить Украина

Ленд-лиз от США – это еще и политическая поддержка Украины и свидетельство того, что администрация Байдена верит победе ВСУ, поскольку техника передается под финансовые обязательства.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Техника, которая передается по ленд-лизу в случае успешного окончания войны, отдается обратно стране-поставщику. Что касается оборудования невоенного назначения — это должно быть возвращено в виде долгосрочных кредитов. РФ, как правопреемница СССР, рассчиталась с американским лендлизом времен Второй мировой войны только в 2006 году. То есть за некоторую помощь придется платить. Но мы получаем возможность военно-технической помощи", — сказал Снегирев.

Эксперт подчеркнул, что до лендлиза вся помощь от США предоставлялась на безвозмездной основе.

"И это нам было выгодно, потому что в таких условиях брать на себя дополнительные финансовые обязательства было бы сложно. К октябрю месяца Украина получила от США пособие на сумму 13 млрд долларов. Это — треть суммы, которая должна была бы дана по лендлизу", – объяснил военный эксперт.

Эксперт подчеркнул, что США решили предоставить ленд-лиз после того, как убедились, что ВСУ могут эффективно бороться с оккупантами. Также это сигнал для других западных партнеров, свидетельствующий о том, что США верят в то, что Украина выстоит и сможет вернуть долги.

"Мы получим по ленд-лизу больший ассортимент военной помощи. Помимо HIMARS, мы можем получить танки Abrams, БМП Bradley, САУ Paladin и главная возможность - получить системы ПВО Patriot, которая поможет нам закрыть небо", – сказал Снегирев.

Напомним, резидент России Владимир Путин, объявив так называемую "долевую мобилизацию", пытается не только спасти ситуацию на фронте, но и решить "этнический вопрос" в национальных республиках РФ.

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