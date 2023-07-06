Ленинград и Новгород в центре Киева: когда российские названия исчезнут с фасада Житнего рынка (фото)

Чиновники говорят, что не получили указаний по поводу российских городов на фасаде рынка

В Киеве замечен еще один недорусифицированный объект на Подоле. Это – главный вход в коммунальное предприятие "Житний рынок", здание которого до сих пор украшают названия российских городов в виде металлических кораблей: Ленинград, Смоленск, Новгород. Тех самых российских городов, которые уже второй год уничтожают украинцев нанося по ночам коварные ракетные удары по жилым домам в разных регионах Украины.

Также по фасаду "плывут корабли" Ладога, Нева и Балтийское море. Над главным входом на крытый рынок можно увидеть огромный корабль, напоминающий Титаник, с длинной надписью на русском: "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов".

Фасад Житнего рынка в Киеве до сих пор "украшают" российские города/фото ТСН.ua

Русские названия раздражают горожан

Из-за названий российских городов даже возникают споры между пассажирами, проезжающими в маршрутках мимо Житнего рынка.

Один из пассажиров, заметив названия российских городов на фасаде Житнего рынка, начал возмущаться и утверждать, что нужно "поработать кувалдами" и убрать из города все российское. Другой ему доказывал, что лучше поработать над слишком высокими ценами на рынке, мол, пусть висят те названия, они есть не просят – демонтируют, когда придет время.

Фасад Житнего рынка в Киеве до сих пор "украшают" российские города/фото ТСН.ua

Самый старый рынок в Киеве

В целом на здании Житнего рынка немало надписей на русском языке, ведь он построен еще в советское время.

В Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА уточняют, что крытый Житний рынок – древнейший действующий рынок Киева, расположенный на Подоле, берет свое начало со времен Киевской Руси.

Река Глубочица разделяла площадь Житнего рынка на две части. Вокруг площади первой половины XII века на средства торгово-ремесленных объединений были построены храмы, в частности, церковь Богородицы Пирогощи (Киево-Подольский Успенский собор).

В XV веке Житний рынок – основной торговый центр города. Здесь дважды в год собиралась ярмарка. Он продолжал оставаться одним из главных торговых центров, чему в значительной степени способствовала приближенность к Днепру и гавани.

Как появилось панно на фасаде

В 1980 году открыли новое здание Житнего крытого рынка, построенного по проекту архитекторов О. Мониной, В. Штолько и конструктора В.Беднарского. А украшающее фасады рынка панно "Из варягов в греки" создал художник Анатолий Домнич по случаю празднования 1500-летия Киева.

Фасад Житнего рынка в Киеве до сих пор "украшают" российские города/фото ТСН.ua

"Проектом была предусмотрена внешняя отделка фасадов чеканными декоративными панелями (панно) "Из варягов в греки", на которых нанесены названия городов, находившихся вдоль "большого торгового пути", однако, некоторые из них имеют названия городов советского периода", — рассказывают на запрос сайта ТСН.ua в Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Разъяснений не дождались

В горадминистрации говорят, что так и не дождались от экспертов рекомендаций: что делать с кораблями Ленинград, Новгород и Смоленск на фасаде Житнего рынка.

"В 2022 году администрацией рынка были направлены письма Украинскому институту национальной памяти и Департаменту охраны культурного наследия КГГА о предоставлении разъяснений, рекомендаций и порядка действий по поводу наличия элементов советского периода на фасаде здания Житнего рынка в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики". Но ответа не получено", — рассказал сайту ТСН.ua Владимир Костиков, директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Фасад Житнего рынка в Киеве до сих пор "украшают" российские города/фото ТСН.ua

Оставят до конца войны

В департаменте отмечают, что помещение коммунального Житнего рынка нуждается в реконструкции.

"Поднятный вами вопрос относительно указанного панно будет решен после отмены действия периода военного положения и выполнения работ по проектированию реконструкции этого здания", — добавляет Владимир Костиков.

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