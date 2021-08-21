Лепестки роз и проплаченные митинги: как в Киеве встречают Вселенского Патриарха Варфоломея

Лепестки роз и проплаченные митинги: как в Киеве встречают Вселенского Патриарха Варфоломея

Визит предстоятеля Константинопольской церкви в Украине продлится три дня.

Лепестки роз и беспрецедентная таинственность. Накануне, 20 августа, начался визит в Киев Вселенского Патриарха Варфоломея. Он уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским и возложить цветы к стене памяти погибших украинских воинов.

Об этом 21 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Возле Михайловского монастыря — длинная очередь, все вокруг — в окружении полиции и охраны. Вход внутрь — только по спецпропускам и после тщательного ухода и рамок металлоискателей. Все — ради безопасности делегации из Константинополя.

Первое публичное мероприятие, в котором принимает участие Вселенский Патриарх Варфоломей, — вне храма. К стене памяти погибших в русско-украинской войне Патриарх возлагает цветы.

Символические колоски — Варфоломей возлагает к памятнику жертвам Голодомора.

Так начинается второй день визита Патриарха в Украину. Визита, который из-за вопросов безопасности максимально таинстверрого — официальный график мероприятий так и не был опубликован.

Известно, что сразу с аэродрома накануне Варфоломей прибыл к президенту Зеленскому. Говорили, в частности, о путях урегулирования ситуации на Донбассе. Зеленский отметил, что одним из факторов, которые агрессор применяет против Украины как гибридное оружие, религиозный. Патриарх заверил — будет молится за мир в Украине и украинский народ.

"Пусть Господь благословляет Украину и украинцев", — сказал Патриарх.

Новости мира: Вселенский Патриарх Варфоломей в Киеве возложил цветы к стене памяти погибших воинов

Возле ворот монастыря Варфоломея встречают епископы и дети. Переводчик объясняет на ухо Патриарху стихи, которые те декламируют. Тот дарит каждому сувенир. Дорогу к храму ему засыпают лепестками роз. В какой-то момент Патриарх хватает горсть лепестков в руку и со смехом бросает в толпу.

Владыки заходят в собор. Первая молитва, которая раздается в Киеве, — благодарственная. Молятся — на украинском и греческом. После короткого молебна — приветственные речи. Оба руководители церквей — читают с листа.

"Пусть Ваш визит будет богатым на духовные плоды, а для Вашего Святейшества духовно радостным. Добро пожаловать в Украину, в Киев", — отметил предстоятель Православной Церкви Украины Епифаний.

"Киевская митрополия, несмотря на то, что ревностно трубят об обратном, всегда была неотъемлемой канонической территорией и митрополией под руководством нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Престола, хотя исторические обстоятельства и насильственным образом, но не навсегда отсекли ее от естественной матери", — сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

А уже в воскресенье, 22 августа, посетить Патриаршее богослужение в Софии Киевской смогут все желающие.

Тем временем верующие Украинской православной церкви Московского патриархата протестовали против визита Вселенского Патриарха в Киев. Российская православная церковь так и не возобновила связей с Константинополем и до сих пор не признает предоставления автокефалии Православной Церкви Украины.

В субботу под Верховной Радой они молились и называли приезд Варфоломея "вторжением в их церковные дела". В руках держали портреты митрополита Онуфрия. Такие же были в руках мужчин спортивного телосложения, которые вчера стояли вдоль дороги в месте проезда кортежа Вселенского Патриарха. Полиция убедила их плакаты убрать. Причин своих сборов на пути из аэропорта молодые люди и верующие Московского патриархата объяснять не захотели. Впоследствии к ТСН попало видео, на котором видно, как они получают деньги за участие в акции.

Новости Украины: верующие Московского патриархата протестовали против визита Вселенского Патриарха

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