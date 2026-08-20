Лепнина, золотая сантехника и бассейн: за сколько сегодня можно купить дом во Львовской области (фото)

Самый дешевый дом во Львовской области стоит 3000 долларов / © pexels.com

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Львовская область остается одним из привлекательных регионов для жизни в Украине во время войны. Среди плюсов — это относительно спокойный регион, который не так часто подвергается нападениям со стороны россиян, близость к границе и даже возможность проживать в приграничных зонах.

Сколько стоит купить дом в селах Львовской области и правда ли, что это очень дорого — в материале ТСН.ua.

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Самые дешевые дома во Львовской области: за сколько их можно купить и как они выглядят

Самые недорогие дома во Львовской области обычно можно найти в отдаленных селах. Из минусов — плохое транспортное сообщение с городом или неотремонтированные дороги.

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Однако, в отличие от Закарпатскойобласти, цены на дома во Львовской области, подлежащие сносу или капитальному ремонту, начинаются от 3000 долларов.

Например, за такую цену в Стрыйском районе, в селе Владимирец, можно приобрести старый дом.

«Продается дом в селе Владимирцы Львовской области, Стрыйский район. С приусадебным участком (22 сотки). Дом находится в центре села, рядом со школой, магазином, церковью и клубом», — говорится в описании.

© OLX

В Шептицком районе, в селе Купичволя, за 3200 долларов можно приобрести заброшенный дом с земельным участком площадью 25 соток. Продавец также готов поторговаться.

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Дом в деревне во Львовской области / © OLX

Подобных предложений на одном из сайтов объявлений — множество. В большинстве случаев владельцы признают, что их дома находятся в аварийном состоянии и поэтому подлежат сносу.

Дом за 5500 долларов во Львовской области нуждается в ремонте или подлежит сносу / © OLX

Если же дом расположен в горах или недалеко от известных курортных городов Трускавца или Схидницы, то там цена даже на старый и нежилой дом будет начинаться от 7000 долларов.

«Продается деревянный дом в горах на берегу реки, недалеко от границы с Польшей.

Есть электричество. Газ на участке. Колодец, летняя кухня, конюшня, сарай, погреб. Приватизированный земельный участок площадью 18 соток. Через дорогу — лес», — говорится в одном из объявлений.

Дом за 7000 долларов во Львовской области / © OLX

За 7000 долларов предлагается дом в селе Кропивник. Помещение требует ремонта, хотя дом находится в относительно пригодном для проживания состоянии. Однако вода в дом не подведена, но, как утверждается, во дворе есть колодец.

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Автор объявления утверждает, что до польской границы от деревни всего 20 километров. В деревне нет школы, однако есть возможность добираться на занятия на школьном автобусе.

Дом во Львовской области за 7000 долларов / © OLX

Дом во Львовской области за 7000 долларов / © OLX

Дом во Львовской области за 7000 долларов / © OLX

Дома, готовые к заселению, во Львовской области: какова цена

За дома в жилом состоянии на Львовщине придется заплатить от 12 000 долларов. Однако условия здесь не будут идеальными. Очень часто это будет помещение, которое всё же требует ремонта, или к дому не подведена вода.

«Продаю дом в с. Кавско с участком площадью 20 соток. Дом обжитый, так как в нём проживают люди. В доме 3 комнаты и небольшой коридор с кухней, а также чердак; установлены пластиковые окна. К дому пристроена пристройка с террасой. Состояние дома — жилое. На территории нет водопровода, неподалёку есть колодец с питьевой водой. Электричество и газ есть. На территории имеются хозяйственные постройки. К дому проложен асфальт. В селе есть магазины, школа, детский сад, новая почта и аграрная компания», — говорится в одном из объявлений.

Дом за 12 000 долларов / © OLX

Интерьер дома / © OLX

Дома во Львовской области за 30 000 долларов: как они выглядят

За 29 000 долларов во Львовской области можно приобрести дома, пригодные для проживания. Кроме того, располагая такими средствами, можно рассмотреть варианты в селах, расположенных недалеко от крупных городов, таких как Дрогобыч, Стрый или Шептицкий. Иногда можно найти и в окрестностях Львова, однако если речь идет об областном центре, то это будут недостроенные дома или помещения в плохом состоянии.

Например, за 29 000 долларов предлагается дом в жилом состоянии с туалетом внутри недалеко от Дрогобыча.

Дом недалеко от Дрогобыча / © OLX

Интерьер дома / © OLX

Кроме того, за 30 000 долларов можно приобрести дом в Стрыйском районе. Помещение действительно пригодно для проживания, и здесь есть все удобства.

«Продажа 3-комнатного дома в с. Стриганцы. Общая площадь дома — 88 м². Земельный участок — 21 сотка. Материал стен — шлакоблок. Подключены все необходимые коммуникации», — говорится в объявлении.

Дом за 30 000 долларов / © OLX

Дом за 30 000 долларов / © OLX

Дом за 30 000 долларов / © OLX

Самые дорогие дома во Львовской области

Самая дорогая недвижимость во Львовской области — это, конечно же, во Львове. Здесь предлагаются дома или старые виллы даже за 2 миллиона долларов. Однако если учитывать только села, то в пригородном селе Сокольники за 2 миллиона долларов можно купить дом с бассейном.

«Интерьер дома выполнен в современном элегантном стиле: декоративная штукатурка, гипсовая лепнина, натуральный паркет, плитка, испанская сантехника, дизайнерское освещение и продуманное зонирование пространства», — говорится в объявлении

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Дом за 2 000 000 долларов / © OLX

Во Львовской области дома в плохом состоянии можно приобрести по довольно доступной цене. Однако они будут расположены вдали от центральных трасс и крупных городов.

Если у вас есть более 20 000 долларов, то вы можете рассмотреть более выгодные варианты. Это могут быть старые дома в небольших городах Львовской области или дома, пригодные для проживания, в селах. Если у вас есть более 30 000 долларов, то вам повезет приобрести дом, пригодный для проживания, недалеко от крупных городов.

Дома в хорошем состоянии недалеко от Львова или Трускавца будут стоить от 45 000 долларов. Чем лучше условия — тем выше цена.

Самая дорогая недвижимость во Львовской области — в селах Львовской общины или рядом с ними. Здесь, как мы уже писали, стоимость дома может достигать 1–2 миллионов долларов.

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