Лерос с трибуны ВР показал средний палец Зеленскому: нардепа могут наказать

Лерос с трибуны ВР показал средний палец Зеленскому: нардепа могут наказать

Гео Лерос воспользовался выступлением с трибуны, чтобы покритиковать главу государства.

Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому и за это может понести дисциплинарную ответственность.

Об этом говорится 4 ноября в сюжете ТСН.16:45.

Все произошло в парламенте, куда президент пришел представить нового министра обороны Алексея Резникова. А Лерос воспользовался выступлением с трибуны, чтобы подвергнуть критике главу государства. Дошло до непристойностей – после того, как спикер Руслан Стефанчук предложил говорить по теме выступления и в конце концов выключил микрофон.

Поведение Лероса по требованию фракции "Слуга Народа" рассмотрит Регламентный комитет. Лерос ранее был советником Зеленского, но теперь активно критикует Офис президента.

Новости Украины: нардеп Гео Лерос показал средний палец Зеленскому

Напомним, что Владимир Зеленский в Раде прокомментировал отставку Андрея Тарана и назвал приоритеты для работы нового главы Минобороны.

Ранее ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса.

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