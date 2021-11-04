Лерос с трибуны ВР показал средний палец Зеленскому: нардепа могут наказать

Гео Лерос воспользовался выступлением с трибуны, чтобы покритиковать главу государства.
Народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому и за это может понести дисциплинарную ответственность.
Об этом говорится 4 ноября в сюжете ТСН.16:45.
Все произошло в парламенте, куда президент пришел представить нового министра обороны Алексея Резникова. А Лерос воспользовался выступлением с трибуны, чтобы подвергнуть критике главу государства. Дошло до непристойностей – после того, как спикер Руслан Стефанчук предложил говорить по теме выступления и в конце концов выключил микрофон.
Поведение Лероса по требованию фракции "Слуга Народа" рассмотрит Регламентный комитет. Лерос ранее был советником Зеленского, но теперь активно критикует Офис президента.
Напомним, что Владимир Зеленский в Раде прокомментировал отставку Андрея Тарана и назвал приоритеты для работы нового главы Минобороны.
Ранее ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса.
- ГБР нашло видео с Гео Леросом и подозревает инсценировку поджога его автомобиля самим нардепом.
- В ГБР уже заявили, что проводят расследование возможного совершения преступления нардепом Гео Леросом.
- В свою очередь нардеп рассказал, кто смонтировал скандальное видео, которое слили в Сеть.