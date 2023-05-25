Лесники призывают готовить дрова летом: в чем выгода и преимущества?

Готовь сани летом, и дрова тоже, – агитируют украинцев лесничие. Эту зиму с блекаутами и отключениями тепла лучше всего пережили жители частного сектора, которые отапливали дома дровами. Какой будет следующая зима – предугадать трудно, впрочем, лесничие советуют не медлить и подготовиться к ней раньше времени, говорится в ТСН.

У лесников горячая пора. Несмотря на то, что до зимы еще полгода, но заготовка в разгаре. На лесной лужайке красуются свежеспиленные бревна дуба, ясеня, клена, акации — твердые породы древесины для каминов, котлов и печей, то что надо. На месте и пилят, и документы на перевозку оформляют.

В Лебединском районе Сумщины – 90 процентов жилья в частном секторе, которое отапливают дровами. “Газ есть, уже 4 года вообще не включал. Я заказываю машину 2-й группы и машину 1-й группы, тогда оно немного экономичнее получается”, — говорит местный житель Александр.

Дрова мужчина всегда берет не колотые – они на треть дешевле, и всегда летом, чтобы успеть и порубить и подсушить. Так его еще дед учил. “Дрова нужно, чтобы они высохли. От них больше КПД. Если топить сырыми дровами, они дымят и не дают температуру”, — убеждает мужчина.

С дедовской наукой согласны и лесоводы. "Всем рекомендуем заказывать дрова летом", — говорят они и объясняют, тогда и древесина качественная, и экономия денег и времени. Средняя цена дров топливных твердолиственных – 1300 грн, которая будет цена осенью, никто не знает, спрогнозировать трудно. Летом – меньшие логистические расходы, поскольку дороги лучше. И нам, лесоводам, позволяет планомерно обеспечить дровами все население Лебединщины. Спокойно, без суеты”, — говорит главный инженер лесного хозяйства Иван Шпакович.

Очереди за накладной, поиски свободного лесника и машины для выезда в лес – в прошлом. Теперь заказ оформляют в считанные минуты. Или же на расстоянии через сайт Е-дрова. "Человек заходит на этот сайт, заказывает дрова, в электронном виде, все это платит, без проблем. На второй-третий день человек получает дрова на своем домохозяйстве”, — добавляет Иван.

За эту весну, подсчитали лесники, уже реализовали треть прошлогодних объемов дров. То ли потребность в них увеличилась, то ли люди действительно прислушались к их советам, потому что научены прошлой зимой, что с дровами, даже без света, с теплом.

Готовь сани летом, и дрова тоже: как подготовиться к следующей зиме

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