Лесной пожар на севере Ливана: выгорели более 200 гектаров сосен и дубов, погиб подросток

Лесной пожар на севере Ливана: выгорели более 200 гектаров сосен и дубов, погиб подросток

Пострадавших — три десятка человек. А в регионе началась эвакуация.

Сильный лесной пожар на севере Ливана — уже выгорели более 200 гектаров сосен и дубов.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 июля.

Новости мира: на севере Ливана горят леса

Погиб 15-летний подросток, который пытался помочь спасателям. Пострадавших — три десятка человек. А в регионе началась эвакуация. Пожарным помогают военные. Однако потушить огонь пока не удается — мешает жара и сильный ветер. Пламя перекинулось на леса в соседней Сирии. Ливан уже попросил помощи у Кипра — несколько последних лет в таких ситуациях оттуда высылали дополнительные вертолеты.

Напомним:

Количество погибших в результате лесных пожаров на юге Турции достигло четырех. Сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров. Огонь не утихает там уже третий день подряд и вплотную приблизился к курортным зонам.

Сейчас прокуроры рассматривают различные причины возникновения нынешних масштабных лесных пожаров. Огонь не утихает там уже третий день подряд и вплотную приблизился к курортным зонам. Украинский МИД готовится возвращать наших отдыхающих из охваченной огнем Турции в случае ухудшения ситуации. Сейчас, по данным дипведомства, среди пострадавших наших соотечественников нет. Между тем Владимир Зеленский пообещал предоставить для тушения пожаров в Турции самолет.

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