Лесные пожары бушуют на Сицилии: пятеро травмированных, с перебоями работает аэропорт

Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.
На Сицилии продолжаются лесные пожары. Местные чиновники уже попросили помощь у итальянского правительства. Между тем полиция расследует сообщения о поджогах.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.
По меньшей мере пять человек получили травмы. С перебоями работает местный аэропорт. Из нескольких городов уже начали эвакуацию. В частности, вывезли жителей одного из домов престарелых. Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.
Напомним:
- Масштабные пожары охватили и запад Греции: горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах.
- А Турция пылает шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы.