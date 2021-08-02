Лесные пожары бушуют на Сицилии: пятеро травмированных, с перебоями работает аэропорт

Лесные пожары бушуют на Сицилии: пятеро травмированных, с перебоями работает аэропорт

Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.

На Сицилии продолжаются лесные пожары. Местные чиновники уже попросили помощь у итальянского правительства. Между тем полиция расследует сообщения о поджогах.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.

Новости мира: по меньшей мере пять человек получили травмы из-за лесных пожаров на Сицилии

По меньшей мере пять человек получили травмы. С перебоями работает местный аэропорт. Из нескольких городов уже начали эвакуацию. В частности, вывезли жителей одного из домов престарелых. Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.

Напомним:

Масштабные пожары охватили и запад Греции: горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах.

горят сосны и оливковые деревья, 16 человек в больницах. А Турция пылает шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы.

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