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Лесные пожары бушуют на Сицилии: пятеро травмированных, с перебоями работает аэропорт

Автор
Елена Вус
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Лесные пожары бушуют на Сицилии: пятеро травмированных, с перебоями работает аэропорт

Фото: canberratimes.com.au / Associated Press

Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.

На Сицилии продолжаются лесные пожары. Местные чиновники уже попросили помощь у итальянского правительства. Между тем полиция расследует сообщения о поджогах.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 2 августа.

Новости мира: по меньшей мере пять человек получили травмы из-за лесных пожаров на Сицилии

Новости мира: по меньшей мере пять человек получили травмы из-за лесных пожаров на Сицилии

По меньшей мере пять человек получили травмы. С перебоями работает местный аэропорт. Из нескольких городов уже начали эвакуацию. В частности, вывезли жителей одного из домов престарелых. Огонь тушат восемь сотен спасателей, однако им мешает 45-градусная жара.

Напомним: