Лесные пожары под турецким Мармарисом: животные гибнут в огне, а туристы пакуют вещи и уезжают из курортов

Лесные пожары под турецким Мармарисом: животные гибнут в огне, а туристы пакуют вещи и уезжают из курортов

Местные жители жалуются, что к тушению пожара у популярного курорта привлекли только один вертолет.

В Турции лесные пожары подобрались к популярным среди туристов курортам Мармарис и Ичмелер. Все небо затянутое удушающим дымом.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua, по состоянию на 14:00 огонь подобрался на расстояние около 200 метров от поселка Ичмелер. Наблюдаются открытые очаги огня. Пожар тушат с помощью авиации.

Туристы, отдыхающие в отеле вблизи, из-за пожара пакуют вещи и уезжают с курорта. Говорят, что надеются вернуться, как только погасят огонь.

На данный момент вблизи Мармариса работает только один вертолет, поскольку авиация сейчас задействована на пожарах в Анталии. Местные жители жалуются на недостаток авиации, ведь одного вертолета мало для тушения пожара в густом лесу, расположенном в горах.

ТСН.ua

ТСН.ua

Лесные пожары подобрались вплотную к турецкому Мармарису: туристы выезжают из отелей

В Мармарисе местные власти объявили об эвакуации туристов и местных жителей из отелей, рядом с которым бушуют лесные пожары.

Marmaris'te yangın yerleşim yerlerine 100 metre mesafede pic.twitter.com/kj8Xegg9EO — Muğla Geyik (@muglageyiik) July 29, 2021

Ülkenin çeşitli illerinde çıkan yangınlardan sonra şimdi de Marmaris’te yangın başladı.



AKCİĞERLERİMİZ YANIYOR!

pic.twitter.com/C9yCHV7kgn — Türk’e Dair (@TurkcuPaylasim) July 29, 2021

От масштабных пожаров страдают животные. "Деревья, животные, дома, кора ... У нас горят легкие, наша страна разрушается!", - пишут в Twitter местные.

Can kaybı yok öyle mi? Tarım alanları yandı, canlılar diri diri yandı, ağaçlar yandı, insanlar nefes alamıyor duman soluyorlar.! #manavgatyanıyor #marmaris #Manavgat Bunu yapan İnsan, doğanın başına gelmiş en büyük felakettir.? pic.twitter.com/reV3vDeI40 — reyhan_ogretmenn (@reyhan_ataly) July 29, 2021

#Marmaris’te ormanın kahramanları #YeşilVatan için havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele ediyorlar. pic.twitter.com/dJwTiThsV6 — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021

Напомним:

В Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 ° С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинских районы Анталии и Сиде. Во время пожаров уже пострадали более полусотни человек. Часть из них госпитализировали с ожогами и удушьем. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались. В Анталии говорят, с пожарами таких масштабов, дела еще не было.

Горят популярные среди украинских районы Анталии и Сиде. Во время пожаров уже пострадали более полусотни человек. Часть из них госпитализировали с ожогами и удушьем. По информации МИД, украинцы за помощью не обращались. В Анталии говорят, с пожарами таких масштабов, дела еще не было. В курортной Анталии, на побережье Средиземного моря, в результате масштабного лесного пожара погибли три человека.

Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке. В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным.

В то же время местные власти заявляют — гореть начало одновременно в четырех разных местах и это кажется подозрительным. Также в Турции начали расследование причин масштабных лесных пожаров , которые накануне вспыхнули в курортной провинции Анталья.

Новости мира: в Турции начали расследование в отношении масштабных лесных пожаров в Анталии

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