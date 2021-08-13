Лесные пожары распространились уже на Черногорию, Хорватию и Италию: как страны борются со стихией

Лесные пожары распространились уже на Черногорию, Хорватию и Италию: как страны борются со стихией

Сейчас Италия переживает один из самых жарких периодов.

Лесные пожары добрались Черногории. О новых возгораниях сообщают и в соседней Хорватии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Хорватии к тушению привлекли авиацию и спецтехнику. Пока эти возгорания не большие по масштабам. Однако, чрезвычайники предостерегают, что в любой момент огонь может разнести на большие территории.

В Греции пламя успело выжечь более 90 тысяч гектаров за последнюю неделю. Последствия огненной стихии с высоты птичьего полета сняли пожарные на острове Эвбея. От зеленых насаждений и поселений остались сплошные пепелища.

Не может обуздать лесные пожары и Италия. А все потому, что страна переживает один из самых жарких периодов. И из-за температурных рекордов итальянские власти объявили красное предупреждение в восьми городах.

Новости мира: лесные пожары добрались Черногории, а в Хорватии фиксируют новые очаги возгораний

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку