Лесные пожары в Греции, Франции и Калифорнии: как с огнем борются в Европе и США

Лесные пожары в Греции, Франции и Калифорнии: как с огнем борются в Европе и США

Во Франции в результате лесных пожаров погибли два человека, а в Калфорнии 10 тыс. человек эвакуировали из-за крупнейшего пожара в истории этого американского штата.

Пламя стеной и дым, от которого не видно неба — лесные пожары вплотную приблизились к греческой столице Афинам.

Об этом говорится 19 августа в сюжете ТСН.19:30.

Возгорания быстро распространяются сосновым лесом. Выгорели уже тысячи гектаров территорий. Жителей близлежащих поселков пришлось эвакуировать, пока более четырех сотен пожарных пытаются обуздать стихию. Гасят с воздуха с помощью авиации.

Не утихают пожары и на Лазурном побережье Франции. По состоянию на данный момент известно о как минимум двух жертвах. Их тела нашли в сгоревшем доме близ Сен-Тропе. Еще три десятка человек пострадали. С начала недели во Франции выгорели 7000 гектаров леса.

Между тем почти 10 тыс. калифорнийцев вынуждены спешно покидать свои дома из-за "Дикси" — крупнейшего пожара в истории этого американского штата. Территория, охваченная пламенем, за последние сутки разрослась до двухсот тридцати тысяч гектаров. Несмотря на круглосуточные усилия нескольких тысяч спасателей, обуздать огонь не удается. Долой выгорели уже несколько населенных пунктов в Калифорнии. По оценкам местных пожарных, в зоне риска еще 15 тыс. домов.

Новости мира: лесные пожары вплотную приблизились к Афинам, а во Франции обнаружили двух жертв огня

Напомним, 13 августа на греческом острове Эвия вспыхнул новый пожар. На этот раз загорелось несколько южнее района, где недавно масштабный лесной пожар уничтожил леса и дома.

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