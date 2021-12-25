"Летающие" айсберги, киты и перламутровые облака: уникальные явления и жизнь на станции "Вернадский"

"Летающие" айсберги, киты и перламутровые облака: уникальные явления и жизнь на станции "Вернадский"

Украинская станция "Академик Вернадский" уже 25 лет проводит исследование Антарктиды. Как живут полярники, какие уникальные явления там зафиксировали и какие животные там водятся, рассказывает ТСН.ua.

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" до 1996 года принадлежала Великобритании и называлась "Фарадей".

Британцы построили новую базу "Розера" в 360 км к югу, поэтому старую передали Украине бесплатно. Согласно требованиям Антарктического договора, подарить станцию другой стране было гораздо дешевле, чем ее закрыть. Хотя были желающие ее недорого купить, Великобритания все же предпочла молодую Украину, которая уже имела свою научную мощь. Так у нас 25 лет назад появилась первая и единственная антарктическая станция. Ее переименовали в честь величайшего украинского ученого, академика Владимира Вернадского, первого президента Национальной академии наук Украины.

Первая украинская антарктическая экспедиция при передаче станции заплатила за нее символическую цену в один фунт стерлингов.

Первая украинская экспедиция при передаче станции заплатила за нее символическую цену — один фунт стерлингов, фото/Евгений Прокопчук, УП

Сейчас на станции находится уже 26-летняя антарктическая экспедиция. Это самая молодая команда из всех предыдущих. Среди них – 12 участников: 7 ученых, врач, повар, дизелист, системный механик и сисадмин.

Участники 25 экспедиции добрались до станции, Фото: facebook.com/AntarcticCenter

ТСН.ua проведет в гости к украинским полярникам, расскажет, чем занимаются на научной базе и какие уникальные явления там случаются.

Чем занимаются на станции "Академик Вернадский"?

Станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова.

Станция "Академик Вернадского", фото mintrans.news

Главное предназначение станции – проведение научных исследований на шестом континенте.

Кроме сбора метеоданных для прогнозирования мировой погоды, украинские ученые круглосуточно собирают и обрабатывают информацию о глобальных проблемах, например, фиксируют процесс таяния ледников и измеряют уровень озона. Именно по данным этой станции, тогда еще принадлежавшей Великобритании, в 1985 году была обнаружена озоновая дыра.

Украинские ученые говорят, что исследования этого полярного региона позволяют намного лучше понять естественные процессы, а также степень влияния человечества на биосферу Земли и спрогнозировать его последствия.

В целом нынешняя экспедиция имеет запланированные исследования по пяти основным направлениям:

геокосмические;

геолого-геофизические;

гидрометеорологические;

океанографические;

биологические.

Считали пингвинов

Также украинские ученые приобщаются к международным проектам. Среди них было и вычисление пингвинов. Ученые должны были исследовать миграцию пингвинов посредством установки специальных GPS-меток.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

Сигнал с устройства позволял выяснить, где находится популяция и когда она покидает остров.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

Эта информация позволяет делать выводы в частности о сроках перемещения птиц, отложении яиц и появлении птенцов.

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Летом 2021 года неподалеку от украинской полярной станции собрались тысячи пингвинов. В основном это субантарктические пингвины Дженту или Адели.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

Ученые связывают скопления пингвинов в этот период возле станции с изменением климата.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

Когда в Украине – лето, то в Антарктике – зима и воды вокруг "Вернадского" в этот период сковывает лед. Поэтому живущие возле станции пингвины отплывают севернее, чтобы найти открытые участки воды и иметь доступ к пище.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

"Поскольку климат меняется и зимы становятся теплее, участки открытой воды в районе архипелага Вильгельма, где расположена наша станция, сейчас можно найти на протяжении всей зимы, а значит, и пингвины теперь держатся совсем неподалеку", — рассказала биолог 26-й антарктической экспедиции Оксана Савенко.

Скопление пингвинов неподалеку от "Вернадского", фото/Оксана Савенко, Национальный антарктический научный центр

На "Вернадском" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет

Станцию "Вернадского" замело снегом, фото Александр Надточий

19 декабря ученые сообщили, что зафиксировали рекодный за 20 лет уровень снега возле станции "Академик Вернадский". Он составлял 2,75 м. Предыдущий рекорд был в 2016 году и составлял 2,65 м, то есть на 10 см меньше. На острове продолжает снижать, при том, что в Антарктиде сейчас лето.

Станцию "Вернадского" замело снегом, фото Александр Надточий

Как говорят полярники, такая погода разнообразит не только их жизнь, но и их главных соседей – пингвинов. Те гнезда, которые расположенные на низменностях, полностью засыпало снегом, из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца. А вот тем пингвинам, успевшим занять лучшие места на возвышенностях, повезло больше. Их присыпало только частично.

Станцию "Вернадского" замело снегом, фото Александр Надточий

Однако волноваться за засыпанных снегом птиц не стоит, ведь они к этому приспособлены, говорят ученые. Пингвины сами могут откопать гнезда, делая телом туннели в снегу. К тому же они довольно шустрые.

Редкие перламутровые облака, "летающие" айсберги и киты

Но пингвины – не единственные соседи наших полярников. У украинских станций на Аргентинских островах еще в октябре начался сезон размножения тюленей Ведделла.

Фото: Oksana Savenko

Исследователи поделились трогательными кадрами первых новорожденных тюленят.

Фото: Oksana Savenko

Ученые говорят — мама тюленят будет выкармливать их еще около месяца, пока они не наберут по 90 килограммов. Такой запас позволит им пережить период голода при переходе к самостоятельному питанию.

Фото: Oksana Savenko

Большой редкостью для полярников стало появление двух горбатых китов. Они приплыли прямо к берегам острова Галиндез, где расположена станция.

Национальный антарктический научный центр

Украинские исследователи стали свидетелями редкого события, ведь обычно для встречи с китами участники экспедиций выходят в море на лодках. А тут ученые увидели гигантских животных прямо из окон столовой, во время завтрака.

Национальный антарктический научный центр

Национальный антарктический научный центр

Еще одно редкое явление украинские ученые увидели в июне. Они зафиксировали ледяные полярные стратосферные облака, которых еще называют перламутровыми.

Преимущественно их можно увидеть в Антарктике зимой.

Перламутровые облака состоят из кристалликов льда, они очень тонкие, так что днем их почти не видно, а вот во время заката, когда солнце опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках и таким образом возникает оптический эффект иризации. Он и "красит" облака в разные цвета.

Национальный антарктический научный центр

На этом необычные явления на острове, конечно, не закончились. Ученые наблюдали также в этом году гигантские айсберги и ледяные острова, которые словно летали в воздухе над поверхностью океана. Но они оказались только оптической иллюзией.

Миражи образуются из-за аномального преломления света в атмосфере и могут "висеть" в Антарктике несколько дней, а то и недель.

Солнечное затмение, которое повторится через 18 лет

4 декабря над антарктической станцией исследователи наблюдали полное солнечное затмение. Это очень редкое природное явление, следующего следует ожидать только через 18 лет, говорят ученые.

Солнечное затмение над станцией "Академик Вернадский" / Національний антарктичний центр

Как живут украинские исследователи на станции: 3D-тур

Большинство зданий станции, установленной на каменной основе острова Галиндез, были построены на протяжении 1979-1980 годов. К комплексу метеорологической и географической обсерватории входят:

два модуля из немагнитного материала, где установлены магнитометры;

аэрологический павильон (используется также в качестве гаража для четырех снегоходов);

домик ДНЧ-лаборатории;

старая генераторная с двумя холодильниками, где размещена столярная мастерская;

здание аварийной базы, приспособленной под состав антенн и запасов продуктов.

Также в 9 км от станции есть небольшой домик аварийной базы – хижина Расмуссена. На станции работают также:

самое южное православное культовое сооружение в мире – часовня святого равноапостольного князя Владимира;

самый южный в мире бар "Фарадей".

Бар "Фарадей", фото/МОН

Исследователи имеют свой распорядок дня: обязательные обед и ужин, между тем занимаются своей работой. Также у них есть обязательные дневные и ночные дежурства, генеральная уборка станции, общественные работы, такие как расчистка территории от снега.

Теперь каждый желающий может увидеть, как выглядит столовая полярников, антарктический бар "Фарадей", лаборатории и оборудование, с которым работают исследователи. Все это можно осмотреть в созданном 3D-туре здесь.

Очередная кината на станции "Вернадский"

Также заглянуть к полярникам в гости можно, побывав на еще одной виртуальной экскурсии по станции "Академик Вернадский", которую провела озонометрист 26-й украинской арктической экспедиции Анна Соина.

Правда, видео было снято осенью, но все же это не помешает ознакомиться с атмосферой, царящей в обсерватории и посмотреть на жилье исследователей: там есть амбары для хранения лыж, а также снегоступы — тяжелой для ходьбы, но незаменимой для тренировки ног обуви.

Отметим, что три года назад впервые с передачи станции Украине здесь начали ремонт, эти работы продолжаются до сих пор, ведь растянулись во времени из-за пандемии коронавируса. Для модернизации обсерватории сюда прибывает специальная группа работников.

Также добавим, что в августе Украина приобрела британский ледокола "Джеймс Кларк Росс" за 5 миллионов долларов. Уже в Одесском порту его переименовали в "Ноосферу". Стометровое научное судно позволит нашим ученым вернуться к изучению Мирового океана и улучшит логистику украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Ледокол "Ноосфера" / Национальный антарктический научный центр

А пока участники украинской 26 экспедиции в предвкушении Нового года, будущая 27 команда уже прошла подготовку и получила знания и навыки, необходимые для длительного пребывания и работы в условиях Антарктики.

Вот так праздновали Новый 2021 год участники 25 УАЭ на станции "Академик Вернадский".

Прошлогодние празднования 25 УАЭ, фото/Национальный антарктический научный центр

Новости недели: украинской антарктической станции "Академик Вернадский" исполнилось 25 лет

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