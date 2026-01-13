Летел из Америки, чтобы защищать Украину: на войне погиб 20-летний Кирилл Руденко

Кирилл Руденко специально вернулся из Америки, чтобы защищать Украину / © ТСН

На днях в Киеве простились с молодым украинским воином – Кириллом Руденко, позывной Козырь. Ему только недавно исполнилось 20 лет.

Кирилл родился и вырос в столице, все его детство прошло на Позняках. Затем он уехал к маме в США, где учился в местной школе.

Но, как рассказывают близкие Кирилла в комментарии для ТСН.ua, за две недели до своего 18-летия парень принял осознанное решение — вернуться в Украину, чтобы встать на ее защиту.

«Он был светлым, добрым и одновременно очень принципиальным человеком. Молодой, красивый, сдержанный, с внутренним стержнем и четким ощущением справедливости и идейности. Он никогда не прятался за спинами других и всегда действовал так, как подсказывали сердце и совесть», — рассказывают родные Кирилла.

Именно эти черты, говорят близкие, и привели его в армию. После прохождения военной подготовки в тылу летом 2025 года, в 19-летнем возрасте, Кирилл добровольно присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады, разведывательному батальону Hatred.

Погиб Кирилл Руденко 11 декабря 2025 года.

«Это произошло холодным зимним утром в Донецкой области, во время выполнения боевого задания. Для государства он – Защитник и Герой. Для нас — наш храбрый мальчик, сын, которого любили и будут любить всегда», — говорят родные Кирилла.

Один из побратимов вспоминает короткий момент тишины между обучением после тяжелого подъема в горы: вечер, чистое голубое небо, Кирилл лежит на рюкзаке, курит сигарету и читает на английском историческую книгу.

Эта сцена, говорят друзья, запомнилась надолго – как образ покоя, собранности и внутреннего достоинства. Именно в таких деталях они видели его подлинного. Кирилл олицетворял ценности, которые не декларируют, а проживают: безудержный авантюризм, интеллектуальность, благородство, принципиальность, верность слову и побратимству.

«Смотря на него, я видел новое поколение «Авангарда» (идейного сообщества молодых украинцев, объединяющего военное обучение, интеллектуальное развитие и ценности чести, дисциплины и ответственности, готовя сознательных патриотов Украины) — человека, который уже стал неотъемлемой частью нашего семьи”, - вспоминает один из побратимов.

Гибель Кирилла вместе с его побратимом с позывным Адвокат (его друг и единомышленник) стала болезненным ударом. В то же время их боевой путь превратился в историю, которая выходит за пределы личной потери.

Побратимы из разведки вспоминают Кирилла как человека немногословного и сосредоточенного — из тех, кто не нуждается в громких словах, потому что говорит делами. Он был тихим и скромным в быту, но очень надежным в работе. Кирилл принадлежал к воинам, на которых можно было полностью положиться: получив задание, он выполнял его четко, слаженно и без лишних движений.

В разведке это особенно ценилось. Он быстро вникал в суть задачи, внимательно работал с информацией, не допускал импровизаций там, где требовалась холодная точность. Побратимы говорят, что рядом с ним было чувство порядка и контроля — каждый знал, что свой сектор он держит безупречно.

Его профессионализм сочетался с внутренней дисциплиной и уважением к команде. Свою работу он не просто знал – он делал ее качественно и ответственно, понимая цену ошибки и вес доверия побратимов.

Именно для разведки он стал примером идеального исполнителя: спокойного, точного и надежного до последнего.

О Кирилле говорят с глубоким уважением — как о человеке, воплотившем архетип героя не на словах, а собственной жизнью и смертью.

Память о Кирилле Руденко останется живой — в рассказах, ценностях и в его личном примере, который вдохновляет и обязывает быть достойными.

Его отец служит также на фронте в стрелковой бригаде.