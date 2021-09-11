Летел с высоты второго этажа: на Прикарпатье медики спасают 10-летнего мальчика, который упал в горную реку

Летел с высоты второго этажа: на Прикарпатье медики спасают 10-летнего мальчика, который упал в горную реку

По этому аварийному мосту в селе на Ивано-Франковщине ежедневно ходят десятки детей.

На Прикарпатье медики спасают жизнь 10-летнего мальчика, которого госпитализировали с тяжелой травмой головы. Он упал в горную реку с аварийного моста в селе Пороги. Полет с высоты 6 метров закончился переломом черепа. После этого случая местные жители не решаются отпускать своих детей в школу, ведь им придется переходить через горную реку той же полуразрушенной переправой, которую люди требуют теперь немедленно отремонтировать.

Об этом говорится 11 сентября в сюжете ТСН.19:30.

10-летний Иванко приходит в себя после сложной операции. Его жизнь висела на волоске, говорят медики, избегая делать прогнозы. Как пояснил генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник, вдавленный перелом несет непосредственную угрозу жизни и может иметь долговременные последствия.

"Об этом говорить рано, операция длилась долго, но была успешной. Надеемся, что с ребенком все будет хорошо", — отметил он.

Мать мальчика рассказывает, что Иванко после школы на велосипеде поехал к друзьям. На мосту через горную реку "споткнулся" и полетел вниз. Упав с высоты второго этажа, он самостоятельно смог выбраться из воды на берег, где его окровавленного нашли соседи.

Этот аварийный мост — дырявый и латаный-перелатанный. Когда здесь были перила местные жители не помнят.

На этом берегу реки шесть десятков домов, где живет много молодых семей. Десятки детей ежедневно ходят через аварийный мост в школу. "Скорая" сюда не может проехать, а зимой из-за снега и льда даже в магазин за хлебом трудно добраться.

"Даже этого мальчика несли отсюда 100 или 200 метров на руках. "Скорая" не смогла доехать сюда ", — рассказывает местная жительница Мария Рогацкая.

Крестьяне говорят, чтобы лишний раз не рисковать, реку иногда переходят вброд. Потому что ходить по нему страшно.

Перейти реку можно другими переправами, но к ним — достаточно далеко, надо пройти лишних 4 километра, говорят крестьяне. "Во сколько нам надо ребенка разбудить, чтобы он попал в школу на полдевятого", — жалуются они.

В конце концов, напуганные падением соседского ребенка, своих они в школу не пустили. Требуют нормального ремонта. Ибо до сих пор сами латали мост, как могли.

Оказывается, этот мост — ничейный. Полвека назад его построили сами крестьяне. Поэтому и удерживать должны сами — поражают в поселковом совете. Правда, обещают подумать, как его взять на баланс ОТГ и профинансировать ремонт.

"Если этот мост не находится на балансе поселкового совета, любое выделение средств будет расценено как нецелевое выделение средств и наступает ответственность", — объясняет заместитель председателя Солотвинской ОТГ Юрий Иванишин.

Между тем крестьяне угрожают не пускать детей в школу, пока не увидят мастеров за работой на мосту. Но чиновники предупреждают: ждать этого придется не менее года. Сейчас же передвижения аварийной переправой просто ограничили.

Новости Украины: 10-летний мальчик получил тяжелую травму головы, упав с моста в горную реку

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