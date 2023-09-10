Летели группами: все подробности массированной атаки "Шахедов" на Киев (фото последствий)

В ночь на 10 сентября Киев подвергся массированной атаке ударными беспилотниками "Шахед". Обломки вражеских беспилотников упали в разных районах столицы.

Сколько дронов удалось сбить силам ПВО и какие последствия по состоянию на утро 10 сентября — читайте на ТСН.ua.

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БПЛА заходили в столицу группами и с разных направлений

Воздушная тревога в Киеве звучала почти час. После отбоя в Киевской городской военной администрации сообщили, что предварительно силам ПВО удалось сбить более 20 вражеских беспилотников – это были ударные БПЛА "Шахед". По их данным, они летели в столицу группами с разных направлений.

"Обломки упали в нескольких районах столицы. В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков — упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем без угрозы жизни", — рассказал Сергей Попко, начальник КМВА.

Последствия атаки по Киеву 10 сентября / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В каких районах упали обломки дронов и какие последствия

По информации мэра Киева Виталия Кличко, вражеские обломки БПЛА упали в четырех районах: Святошинском, Шевченковском, Подольском и Соломенском районах.

"Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место. В Подольском районе обломки упали на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных построек там нет", — написал Кличко.

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Утром ГСЧС уточнили последствия и опубликовали последствия падения БПЛА. Обломки повредили здание, автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. В частности:

Шевченковский район: спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Сообщение в Службу спасения поступило в 01:36. Пожар ликвидирован в 02:49 на общей площади – 4 кв. м. По другому вызову, в результате падения обломка в 25 этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет.

спасатели ликвидировали пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. Сообщение в Службу спасения поступило в 01:36. Пожар ликвидирован в 02:49 на общей площади – 4 кв. м. По другому вызову, в результате падения обломка в 25 этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет. Подольский район: произошло падение обломков на открытую территорию, пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет. По другому вызову, в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания, пострадавших нет.

произошло падение обломков на открытую территорию, пожаров, пострадавших и повреждений зданий нет. По другому вызову, в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. Возгорания, пострадавших нет. Святошинский район : спасатели ликвидировали возгорание на открытой территории. В результате падения обломков произошло возгорание лавки и стола для кемпинга. Пожар ликвидирован на площади 5 кв.

Последствия атаки по Киеву 10 сентября / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Последствия атаки по Киеву 10 сентября / Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, по данным Генерального штаба, Россия ночью выпустила по Украине 32 ударных дрона.

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