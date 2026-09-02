Последствия атаки на Одессу

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Восемь человек пострадали в результате массированной комбинированной атаки на Одессу. Среди раненых — ребенок. Трое человек госпитализированы в медицинские учреждения.

В результате вражеского обстрела были повреждены 24-этажный жилой дом. Также серьезные повреждения получили офисные здания, две школы, кафе и медицинская клиника. На местах попаданий непрерывно работают оперативные и коммунальные службы.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Ночные взрывы в центре города и прицельный удар по инфраструктуре

Центр Одессы: здесь ночью и ранним утром было чрезвычайно шумно. Враг попал в офисное здание — в фасаде образовалась огромная дыра, вокруг лежат разрушенные и повреждённые постройки.

За несколько часов российские террористы выпустили по Одесской области около двух десятков крылатых ракет «Бандероль», около десятка КАБ, две баллистические ракеты «Искандер-М» и более трёх десятков ударных БПЛА типа «Шахед».

Главными целями оккупантов были портовая инфраструктура и энергетические объекты, однако разрушениям подверглись гражданская медицинская клиника, два учебных заведения, офисные помещения и городские кафе.

«Мы ещё ночью примерно понимали, что произошло, потому что где-то в три часа ночи камеры перестали работать, и по сигналам обнаружения было видно, что это примерно наш район. Но мы ожидали, что последствия будут не такими… Главное, что никто не пострадал, потому что если бы это произошло днём — ну, я не могу себе представить, что бы это было», — рассказывает владелица повреждённой кофейни София.

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Легкое ранение получил охранник офисного центра, в который попала вражеская ракета «Бандероль». Мощный взрыв прогремел между четвертым и пятым этажами, частично разрушив межэтажные перекрытия.

«Где-то в 2:30 раздался взрыв, прошедший тремя волнами прямо на глазах. Упала панель и немного повредила — вот вы видите, разрушены четвёртый и пятый этажи… Это они так нас с Днём Одессы „поздравляют“», — вспоминает охранник здания Валерий Гордиян.

Последствия атаки на Одессу

Разрушенный лицей и попадание в многоэтажный дом

В соседнем лицее № 90 (который до сих пор носит имя Пушкина) не осталось ни одного целого окна. Фасадная сторона, граничащая с эпицентром взрыва, пострадала больше всего. В кабинетах обрушился потолок, а взрывная волна не только выбила стекла, но и вырвала оконные рамы.

Директор учреждения с трудом сдерживает слезы: еще накануне здесь устраивали детский праздник, а сейчас вокруг одни развалины. Обучение для учеников вынужденно переводится на дистанционный формат.

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«Ночью нам позвонила охрана и сообщила, что после прилета в заведении практически не осталось остекления, что здесь полный беспорядок. Сразу же в три часа ночи мы приехали сюда, чтобы посмотреть, что на месте… Всё, что мы делали и готовили к новому учебному году — к сожалению, после этого ничего не осталось», — сетует и.о. директора лицея № 90 Елена Бышко.

Повреждено и ещё одно соседнее учебное заведение, где также выбито немало окон.

Кроме того, вражеский дрон упал на 24-этажный жилой дом в другом районе города.

«В Одессе произошло попадание в 24-этажный жилой дом. Там с 17 по 23 этаж повреждены стеклопакеты и фасады квартир, возгорания не произошло. Взрывной волной повреждены расположенные рядом легковые автомобили», — сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Колосюк.

«Есть, к сожалению, пострадавшие. Трое из них госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. На этом месте развернут оперативный штаб, работают коммунальные службы, оказывается необходимая помощь жильцам пострадавшего дома», — отмечает первый вице-мэр Одессы Александр Филатов.

Владельцы повреждённого имущества потрясены последствиями атак.

Ликвидация последствий под звуки сирен и отключение электричества в городе

На всех пострадавших участках с самого утра работают коммунальные бригады: расчищают завалы, пилят поваленные деревья и задействуют тяжелую спецтехнику.

Однако ликвидацию значительно затрудняют постоянные воздушные тревоги. Утром, во время очередной сирены, началась повторная ракетная атака «Бандероль» по центральной части города и морскому порту.

Коммунальщикам пришлось срочно бежать в ближайшие укрытия, а после отбоя снова возвращаться к работе.

Из-за значительных повреждений объектов энергетической инфраструктуры в городе временно приостановили движение всего электротранспорта. Утром без света и водоснабжения остались жители одного из районов Одессы; для них в настоящее время организована доставка технической и питьевой воды.

Несмотря на вызовы и угрозы, Одесса постепенно восстанавливается после очередной тяжелой ночи.

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