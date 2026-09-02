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Летели различные ракеты и «Шахеды»: Россия подвергла массированной атаке областной центр в Украине — есть пострадавшие (фото, видео)
Враг нанес массированный удар по Одессе с помощью ракет и дронов. 8 человек получили ранения, повреждены 24-этажное здание, школы и объекты энергетики.
Восемь человек пострадали в результате массированной комбинированной атаки на Одессу. Среди раненых — ребенок. Трое человек госпитализированы в медицинские учреждения.
В результате вражеского обстрела были повреждены 24-этажный жилой дом. Также серьезные повреждения получили офисные здания, две школы, кафе и медицинская клиника. На местах попаданий непрерывно работают оперативные и коммунальные службы.
Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.
Ночные взрывы в центре города и прицельный удар по инфраструктуре
Центр Одессы: здесь ночью и ранним утром было чрезвычайно шумно. Враг попал в офисное здание — в фасаде образовалась огромная дыра, вокруг лежат разрушенные и повреждённые постройки.
За несколько часов российские террористы выпустили по Одесской области около двух десятков крылатых ракет «Бандероль», около десятка КАБ, две баллистические ракеты «Искандер-М» и более трёх десятков ударных БПЛА типа «Шахед».
Главными целями оккупантов были портовая инфраструктура и энергетические объекты, однако разрушениям подверглись гражданская медицинская клиника, два учебных заведения, офисные помещения и городские кафе.
«Мы ещё ночью примерно понимали, что произошло, потому что где-то в три часа ночи камеры перестали работать, и по сигналам обнаружения было видно, что это примерно наш район. Но мы ожидали, что последствия будут не такими… Главное, что никто не пострадал, потому что если бы это произошло днём — ну, я не могу себе представить, что бы это было», — рассказывает владелица повреждённой кофейни София.
Легкое ранение получил охранник офисного центра, в который попала вражеская ракета «Бандероль». Мощный взрыв прогремел между четвертым и пятым этажами, частично разрушив межэтажные перекрытия.
«Где-то в 2:30 раздался взрыв, прошедший тремя волнами прямо на глазах. Упала панель и немного повредила — вот вы видите, разрушены четвёртый и пятый этажи… Это они так нас с Днём Одессы „поздравляют“», — вспоминает охранник здания Валерий Гордиян.
Разрушенный лицей и попадание в многоэтажный дом
В соседнем лицее № 90 (который до сих пор носит имя Пушкина) не осталось ни одного целого окна. Фасадная сторона, граничащая с эпицентром взрыва, пострадала больше всего. В кабинетах обрушился потолок, а взрывная волна не только выбила стекла, но и вырвала оконные рамы.
Директор учреждения с трудом сдерживает слезы: еще накануне здесь устраивали детский праздник, а сейчас вокруг одни развалины. Обучение для учеников вынужденно переводится на дистанционный формат.
«Ночью нам позвонила охрана и сообщила, что после прилета в заведении практически не осталось остекления, что здесь полный беспорядок. Сразу же в три часа ночи мы приехали сюда, чтобы посмотреть, что на месте… Всё, что мы делали и готовили к новому учебному году — к сожалению, после этого ничего не осталось», — сетует и.о. директора лицея № 90 Елена Бышко.
Повреждено и ещё одно соседнее учебное заведение, где также выбито немало окон.
Кроме того, вражеский дрон упал на 24-этажный жилой дом в другом районе города.
«В Одессе произошло попадание в 24-этажный жилой дом. Там с 17 по 23 этаж повреждены стеклопакеты и фасады квартир, возгорания не произошло. Взрывной волной повреждены расположенные рядом легковые автомобили», — сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Колосюк.
«Есть, к сожалению, пострадавшие. Трое из них госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. На этом месте развернут оперативный штаб, работают коммунальные службы, оказывается необходимая помощь жильцам пострадавшего дома», — отмечает первый вице-мэр Одессы Александр Филатов.
Владельцы повреждённого имущества потрясены последствиями атак.
Ликвидация последствий под звуки сирен и отключение электричества в городе
На всех пострадавших участках с самого утра работают коммунальные бригады: расчищают завалы, пилят поваленные деревья и задействуют тяжелую спецтехнику.
Однако ликвидацию значительно затрудняют постоянные воздушные тревоги. Утром, во время очередной сирены, началась повторная ракетная атака «Бандероль» по центральной части города и морскому порту.
Коммунальщикам пришлось срочно бежать в ближайшие укрытия, а после отбоя снова возвращаться к работе.
Из-за значительных повреждений объектов энергетической инфраструктуры в городе временно приостановили движение всего электротранспорта. Утром без света и водоснабжения остались жители одного из районов Одессы; для них в настоящее время организована доставка технической и питьевой воды.
Несмотря на вызовы и угрозы, Одесса постепенно восстанавливается после очередной тяжелой ночи.
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