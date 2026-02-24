Летит баллистика, а людей выгоняют из укрытия: в Киеве очередной скандал с недопуском в убежище

Киевляне жалуются, что во время тревоги их не пустили к укрытию в детском саду.

В Киеве разгорелся скандал вокруг укрытия, расположенного в помещении детского сада. Жители жалуются, что их не пускают в укрытие во время сигнала «Воздушная тревога».

Речь идет о детском садике №214 на улице Котельникова в Святошинском районе. Жители отмечают, что укрытие официально включено в фонд защитных сооружений гражданской защиты и отражено на карте укрытий Киева.

«Выгоняли посреди ночи»: свидетельства жителей о закрытых дверях

«Во время воздушных тревог гражданам систематически отказывают в доступе к укрытию. Работники учреждения ссылаются на внутреннее распоряжение руководства „не пускать посторонних лиц“. В ночь с 6 на 7 февраля и с 11 на 12 февраля люди, среди которых были пожилые и дети, не были допущены к укрытию во время воздушной тревоги», — рассказала ТСН.ua киевлянка Диана Саркисова.

Жительница добавляет: случалось и такое, что из этого укрытия в садике людей выгоняли посреди ночи.

«Потом вообще перестали пускать во время тревоги, хотя объект указан на карте укрытий города. Свои действия чиновники аргументируют тем, что укрытие предназначено только для детей, поэтому обычным жителям туда нельзя ходить», — рассказывает Диана.

Она отмечает, что инициативная группа жителей обратилась в Святошинскую РГА, но там дали такой же ответ — укрытие в садике только для воспитанников.

«Нам порекомендовали ходить к укрытию, которое находится напротив этого садика. Там расположен дом-интернат, где детки постоянно проживают. Но абсурд ситуации в том, что этого защитного сооружения нет на карте укрытий Киева», — резюмирует Диана Саркисова.

Позиция власти: почему укрытия в садах имеют ограниченный доступ

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уверяют, что укрытие в детском саду №214 по улице Котельникова предусмотрено только для участников учебного процесса, то есть для детей, воспитателей и родителей. И об этом указано на карте укрытий.

Ведь укрытия в детских садах рассчитаны на определенное количество лиц, которые могут находиться в них. К тому же, неизвестно, в каком состоянии будет помещение, если в нем будут находиться посторонние лица, и что они после себя оставят.

«Рядом с указанным садиком на Котельникова есть еще одно укрытие, поэтому гражданам следует пользоваться этим помещением, а не пытаться попасть в садик. Все укрытия в детских садах предназначены исключительно для участников учебного процесса — дети, родители и воспитатели садика. Поэтому граждан и не впустили в это укрытие», — рассказали ТСН.ua в Департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что в Киеве во время ракетной атаки не пустили в укрытие учительницу с ребенком. Скандал с укрытием «для избранных» произошел в Подольском районе на улице Ивана Выговского, 20А.

