"Летит "Шахед", прячьтесь!": как работает "Укрзализныця" во время войны и как спастись

Последствия атаки РФ на пассажирский поезд / © Алексей Кулеба

Реклама

В Украине завтра железнодорожники будут праздновать свой профессиональный праздник. Из-за полномасштабной войны России против Украины их работа изменилась.

О том, что приходится переживать железнодорожникам во время войны. И как, несмотря на все, они «просто выполняют свою работу» — в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Железнодорожники рассказали о своей работе

С начальником поезда Виталием Ковальчуком ТСН встречается на столичном вокзале. Часовая остановка в Киеве и дальше они отправляются в Сумы. Именно там несколько недель назад Виталий записал тревожное видео.

Реклама

«18 октября попали под обстрел. Начали сажать пассажиров, где-то за 20 мин до отправки началась тревога и сразу „Шахед“ пролетел напротив вагона и сразу подряд после него еще 5 штук», — говорит Виталий Ковальчук.

В момент атаки, рассказывает Виталий, в поезде были дети и люди на креслах колесных.

Три вагона поезда остались без окон. Осколки стекла разлетелись на спальные места пассажиров. К счастью, обошлось без раненых. Купе Виталия также было разбито. Тогда несколько вагонов пришлось заменить, но поезд «Сумы-Киев» отправился в рейс.

И это то, что удивляет весь мир. Когда за рубежом движение поездов могут остановить из-за непогоды, наши железнодорожники едут даже во время российских атак.

Реклама

Поврежденные из-за вражеских обстрелов пути в Украине ремонтируют за считанные часы. Поезда иногда задерживаются, но никогда не отменяются.

Оказание первой домедицинской помощи — во время войны этот навык для железнодорожников тоже стал обязательным. Шины, турникеты и лекарства — Виталий показывает огромные аптечки, которыми оборудованы вагоны поездов. За время войны 2 783 железнодорожника получили ранения. 947 работников «Укрзализныци» — погибли.

Валентине Придатко — 61 год. На железной дороге она работает более четверти века. Но, говорит, самый страшный рейс с ней произошел несколько дней назад.

«Мы прибыли в 10:00 часов в Сумы 780 и нас начали обстреливать „Шахедами“. 10 „Шахедов“ прилетели в наш вагонный участок. Вагонного участка нет. Разбили все, мы по путям побежали. Прятались лежали на земле до 2 часов», — говорит начальница поезда Валентина Придатко.

Реклама

Во время массированной атаки «Шахедов» в ночь на 31 октября было уничтожено большинство рабочих помещений Сумского депо. Четыре вагона поезда «Киев-Сумы» разрушены. А уже утром поезд с резервными вагонами минута в минуту отправился в направлении столицы.

«Нам из Харькова дали 6 вагонов, которыми мы перевезли всех пассажиров, которым были проданы билеты», — говорит она.

Валентина уже год как на пенсии. Но работу покинуть не может, говорит, работать — по такому графику да еще и на прифронтовых территориях — соглашаются не все. Самая длинная смена Валентины длилась 45 дней. На эвакуационных поездах — практически без сна и отдыха.

«Если в вагоне 36 мест, то было по 105 по 120, сидели и по купе, даже лежали подстилали что-то, лежали по салону. На чемоданах», — говорит она.

Реклама

Работа УЗ во время полномасштабной войны во время полномасштабной войны

С февраля Укрзализныця эвакуировала из опасных регионов более четырех миллионов человек. Железнодорожные вокзалы стали местом, где прощаются и встречают, плачут искренне от счастья или разлуки и крепко обнимают.

Каждый поезд — это история о силе, вере и непокорности. Смелые люди и каждый на своем месте — от машиниста поезда до проводника, от диспетчера в депо до ремонтника на мостовом прогоне.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 3 ноября. Переговоры Зеленского, Трампа и Путина. ЕС накрыли ДРОНЫ