Игорь Романенко о летнем наступлении России: был ли оно провальным

Война в Украине продолжается, и некоторые эксперты уже заявляют, что летнее наступление Путина окончательно провалилось, мол, его основные цели не достигнуты.

Насколько это соответствует действительности и действительно ли наступление россиян провалилось, ТСН.ua поинтересовался у Игоря Романенко, военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке, заместителя начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Эксперт напоминает о двух приоритетах действий россиян по их стратегической концепции:

Первое — захват четырех областей Украины военным путем и их легитимизация из-за незаконного включения в конституцию РФ. Луганская область уже захвачена оккупантами, а бои продолжаются за три других.

Второе — формирование и захват территорий для буферных и санитарных зон на Харьковщине и Сумщине. Эти две области остаются приоритетными для Путина.

Ситуация на фронте: угрозы для Покровска, Мирнограда, Славянска и Краматорска

«После захвата Луганской области противник начал интенсивные наступательные действия в Донецкой области. Прежде всего вокруг агломерации Покровск-Мирноград. Россияне атакуют там с севера, северо-восточного и юго-западного направлений. То есть пытаются окружить эти города. Там продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на контратаки, организуемые Силлами обороны. После рейда россиян в Доброполье наши защитники остановили продвижение и закрепились на этих позициях. Но россияне от своих намерений не отказались», — объясняет Игорь Романенко.

Он добавляет, что противник продолжает наступление на Константиновку по трем направлениям (Покровское, Торецкое и Часового Яра) с перспективой дальнейшего продвижения на Дружковку и агломерацию Краматорск-Славянск.

«Продолжается нашествие противника на Днепропетровскую область, там идут бои за населенные пункты. Противником сосредоточены серьезные силы. Трудная ситуация вокруг Купянска и Лимана в Донецкой области. Поэтому я, к сожалению, не вижу тенденций к провалу летнего наступления Путина. Напротив, остановить продвижение противника нам не удалось», — отмечает Игорь Романенко.

Угроза для Запорожья и Херсона

Генерал-лейтенант добавляет, что пока нет признаков провала наступления россиян, более того, Путин продолжает реализовывать намерения по захвату четырех украинских областей.

«Сейчас россияне сняли с разных участков до 30 тысяч военных. Половину отправили под Покровск, чтобы активизировать там действия и блокировать наши усилия. Вторую часть собранных сил оккупанты перебросили в Запорожскую область, на линию: Каменское, Орехов, Гуляйполе. Там противник предпринял не просто продвижение, а наступательные действия. Каменское, которое на левом фланге этого рубежа, россияне захватили, а это стратегические высоты, способствовавшие продвижению врага на соседний Степногорск», — рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет: «От Степногорска до Запорожья остается 25 километров, и это реальная опасность для областного центра. Мы же хорошо помним такую же историю возле Сум, когда россияне пытались добраться ближе к городу, чтобы обстреливать областной центр. Сейчас это происходит вокруг Запорожья».

Кроме того, враг активизировал действия в Херсонском направлении.

«Конечно, у Путина не хватает ресурсов по всем направлениям, поэтому им не удается продвижение на Херсон. Наши защитники с высокого правого берега отбивают атаки, но россияне захватывают острова в дельте Днепра и наносят воздушные удары. Это можно расценивать как подготовку к дальнейшему наступлению, когда будут дополнительные ресурсы и резервы. Не исключено, что возможна высадка десанта», — добавляет генерал-лейтенант.

Новая «орда» и проблемы мобилизации

Игорь Романенко отмечает, что, по оценкам разных разведок, Путин готовит на второй этап военной операции 2025 года войско численностью от 120 до 160 тысяч.

«Даже генерал Сырский недавно заявил, что россияне готовят 22 дивизии, две из которых уже сформированы, а другие в процессе формирования. Поэтому если у врага есть такие ресурсы и резервы, то нельзя говорить о провале летнего наступления. Напротив, с учетом перспектив привлечения этих резервов нам нужно срочно решать вопросы мобилизации в Украине», — уверяет Игорь Романенко.

Эксперт критикует правительственное решение о разрешении на выезд за границу украинской молодежи в возрасте 18-22 лет, ведь юноши такого возраста в ВСУ привлекаются только добровольно. В то же время он констатирует, что за годы войны наша армия стала еще старше — средний возраст военных увеличился с 42 до 45 лет.

«Молодежь, которой позволяют выезжать за границу, можно было привлечь на „трудовой фронт“. Ведь сейчас предприятиям нашего оборонно-промышленного комплекса критично не хватает рабочих рук. А молодежь просто отпускают за границу. Конечно, они уедут и вряд ли вернутся, потому что в перспективе не захотят оказаться в Вооруженных силах. Выходит так, что молодые и сильные люди вообще не будут принимать участие в защите государства в такое сложное для него время», — отмечает Игорь Романенко.

Осень будет тяжелой: чего ждать

На вопрос, какой будет ситуация на фронте осенью, генерал Романенко говорит, что у нас особого выбора нет, кроме обороны.

«У россиян достаточно резервов для наступления — это факт. И нам нужно усиливать свои действия оборонительного характера, чтобы остановить продвижение противника, которое он продолжает с осени 2023 года. Следует поднимать потенциал производства вооружения, техники и боеприпасов, а также улучшать ситуацию с мобилизацией. Это придется делать, потому что это главный вопрос для повышения потенциала Сил обороны Украины в настоящее время», — отмечает генерал-лейтенант.

Путин возобновит массированные удары по Украине

Военный эксперт прогнозирует, что Путин в скором времени возобновит массированные воздушные атаки по Украине. Накануне Дня Независимости враг наносил удары, но с меньшей интенсивностью.

Возможно, даже стоит за это поблагодарить генерал-лейтенанта Кита Келлога, специального представителя президента США, который приезжал в Киев и поздравлял Украину с Днем Независимости. Но как только генерал покинул Украину — угроза возросла.

«Я думаю, что это была временная пауза. Россия накопила достаточно ресурсов. Затишье может нарушиться еще до 1-3 сентября, когда Путин будет участвовать в дипломатических мероприятиях в Китае. Поэтому высока вероятность, что в настоящее время возможны массированные воздушные удары, когда россияне используют более полутысячи средств воздушного нападения. А это и ударные дроны, дроны-имитаторы и полсотни ракет разного типа. Нам нужно готовиться к этому и наращивать свои возможности по противовоздушной и противоракетной обороне», — заключает Игорь Романенко.